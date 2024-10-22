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Олег Артюков

МВФ признал успех России в обходе западного "потолка цен" на нефть

2:31
Экономика

В Международном валютном фонде признали, что Россия успешно экспортирует нефть на мировые рынки, несмотря на установленный западными странами так называемый потолок цен.

МВФ признал успех России в обходе западного "потолка цен" на нефть
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, CC0

В опубликованном докладе фонда говорится, что российская нефть, которая в основном поставляется в Китай и Индию, торгуется выше установленного западными странами потолка цен в течение большей части прошлого года.

По оценкам МВФ, дисконт на баррель российской нефти по сравнению с ценой марки Brent составляет от 15 до 20 долларов.

Нефтяные санкции западных стран в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года. Евросоюз прекратил принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Группы, Австралия и ЕС установили ограничение цен на неё при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогая нефть запрещена к перевозке и страхованию.

В ответ на это президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным компаниям, если в контрактах прямо или косвенно используется механизм фиксации предельной цены.

В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое западные страны начали оказывать на Россию несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что западным странам не хватает смелости признать провал своих санкций против России. В самих западных странах неоднократно высказывались мнения о неэффективности антироссийских санкций.

Ранее Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией западных стран, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Отметим, что в западной прессе активно муссируется тема так называемого теневого танкерного флота России, с помощью которого обходятся западные санкции.

При этом, впрочем, не секрет и то, что европейские компании закупают в той же Индии нефтепродукты, полученные в результате переработки российской нефти. Притом что на уровне Евросоюза введено эмбарго на импорт из России бензина, мазута, дизеля и прочих нефтепродуктов.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть
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