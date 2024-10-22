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Олег Артюков

Санкции помогли России получить значительную прибыль

Неожиданный эффект санкций: Россия получила прибыль в 5 трлн рублей
2:50
Экономика

США и их союзники ввели против России санкции, которые считаются самыми жёсткими в истории. Предполагалось, что ни одно государство не сможет выдержать такое давление. И уже через несколько месяцев Москва должна была сдаться и запросить пощады. Однако этого не произошло, спустя несколько лет Россия не проявляет признаков слабости, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Неожиданный эффект санкций: Россия получила прибыль в 5 трлн рублей
Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

Западные санкции вместо убытков принесли значительную прибыль, говорится в материале.

Ограничительные меры задумывались как эффективное средство, которое должно было лишить Россию основных источников дохода. Экономика России сильно зависит от экспорта, поэтому предполагалось, что введение ограничений на поставки российского сырья на мировые рынки быстро обанкротит РФ и лишит её способности сопротивляться.

На этом фоне США даже шутили, что оставят "страну-бензоколонку" Россию без денег. Однако всё пошло не по плану.

В Китае обратили внимание, что вместо убытков санкции принесли России огромную прибыль. Оказалось, что торговля с незападными странами очень выгодна.

"Путин преподнёс сюрприз… Западные санкции неожиданно помогли России, принеся ей за последние два года экономическую выгоду в размере 30,9 миллиарда долларов, что эквивалентно пяти триллионам рублей", — отмечает автор материала.

На фоне санкций Россия развернулась на 180 градусов, переориентировав свой экспорт с Запада на Восток. В итоге план сработал. Положительное сальдо торгового баланса России со своими партнёрами резко увеличилось, достигнув 287,5 миллиардов долларов, что эквивалентно ошеломляющим 26 триллионам рублей. Торговля с Западом приносила России гораздо меньше денег, считает автор материала.

В итоге с такими доходами Россия смогла пережить санкции, ведь их цель не была достигнута — Запад не смог лишить Россию основных источников финансирования. И таким образом выяснилось, что потеря западных рынков не фатальна, говорится в материале.

По итогам 2023 года, на долю Китая пришлось 50 процентов всего экспорта российской нефти и нефтепродуктов, а доля поставок в Индию увеличилась до 40 процентов, сообщал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Доля поставок в Европу, по его словам, сократилась примерно в десять раз, с 40-45 до четырёх-пяти процентов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы торговля
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