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Олег Артюков

В Китае считают интересной ситуацию с российским госдолгом

Baijiahao: с российским госдолгом сложилась любопытная ситуация
2:49
Экономика

В этом году Соединённые Штаты вновь оказались в центре внимания из-за своего государственного долга, который достиг невероятных размеров — 35 триллионов долларов. Эксперты прогнозируют, что этот рекорд не продержится долго и в ближайшее время будет побит.

Baijiahao: с российским госдолгом сложилась любопытная ситуация
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

На фоне исторических "достижений" США, ситуация с задолженностью России также вызывает интерес, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Его автор отмечает, что в то время как одни страны накапливают долги, другие демонстрируют впечатляющие результаты. Россия, например, уже два года живёт в условиях жёстких санкций, которые затронули практически все сферы экономики.

Многие аналитики предсказывали, что страна не сможет продержаться и нескольких месяцев в таких условиях, давление окажется таким, что отбросит её развитие на 25 лет назад. Однако этого не произошло, более того, экономика России демонстрирует устойчивый рост.

Недавно стало известно, что на начало октября 2024 года государственный долг России составляет 293,4 миллиарда долларов. Удивительно, но он не увеличился в условиях санкций. Он составляет 14,9 процентов от размера ВВП страны, что является минимальным показателем за всю историю. Это хорошая новость для России и её президента Владимира Путина.

"Даже несмотря на то, что Европейский союз заморозил активы Центрального банка России на сумму 300 миллиардов долларов, правительство России не накапливает долги, а старается их сокращать. Эта способность полагаться на собственные силы невероятна. Россияне превзошли себя", — подчёркивает автор материала.

В Китае считают, что если США продолжат заимствовать деньги такими же темпами, то их долговой пузырь рано или поздно лопнет. А подход России к ведению дел заслуживает внимания многих стран. Она успешно контролирует уровень государственного долга даже в сложных условиях, а это многого стоит.

По данным Центрального банка, на 1 октября 2024 года внешний долг России составил 293,4 миллиарда долларов США. С начала 2024 года он уменьшился на 24,5 миллиарда долларов США, или на 7,7 процентов.

Это произошло в основном за счёт сокращения обязательств других секторов, особенно по кредитам, в том числе в рамках прямого инвестирования.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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