В Германии рассказали о подготовке Россией жёсткого ответа на санкции

Welt: Россия готовит безжалостный ответ на санкции Запада

Западные государства значительно снизили зависимость от российских поставок газа и нефти.

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Однако РФ — это не только поставщик энергоресурсов. Запад также сильно зависит от поставок других видов сырья из России, и президент Путин может воспользоваться этим, говорится в материале немецкого издания Die Welt.

"У Запада связаны руки, и Путин может воспользоваться этим", — отмечает автор материала.

А дело в том, что Российская Федерация рассматривает возможность введения ограничений на экспорт некоторых товаров в ответ на санкции. И в частности, речь идёт о стратегически важных металлах.

Ранее рассмотреть варианты действий в этой сфере президент России предложил правительству. Владимир Путин упомянул уран, титан, никель и сказал, что список может быть расширен.

Россия занимает лидирующие позиции по запасам многих видов стратегического сырья. Кроме того, РФ является одним из крупнейших производителей вольфрама, лития, палладия, урана и редкоземельных металлов.

"В случае с титаном, где Путин пригрозил ввести ограничения, Россия входит в четвёрку лидеров с долей мирового экспорта в шесть процентов. Титан — это очень прочный, лёгкий и устойчивый к ржавчине металл, который используется в корабле- и самолётостроении, ракетной технике и электронике. Основным заказчиком россиян был американский производитель самолётов Boeing, а также европейская группа Airbus. Они оба хотели отказаться от этого, но их поставщики по-прежнему покупают титан у России", — отмечает автор материала.

Ситуация с ураном крайне сложная. Россия поставляет 33 процента всего мирового экспорта этого ресурса. Финляндия и некоторые страны Восточной Европы зависят от российского урана, так как используют ядерные реакторы, произведённые в России. Также уран закупают США и некоторые страны Западной Европы.

Если Россия действительно введёт ограничения на поставки стратегического сырья, это сильно навредит Западу. Западные страны столкнутся с трудностями в поддержании своего текущего уровня жизни.

Стоит заметить, представители российских властей неоднократно подчёркивали, что решения будут приниматься после тщательного анализа, дабы избежать негативных последствий для нашей страны.