В Британии советуют США помешать планам бросить вызов доллару

The Economist: США должны помешать планам бросить вызов доллару

В западной прессе продолжают размышлять над тем, какие последствия будут иметь планы по созданию независимых от США и Евросоюза платёжных систем. Вот и британское издание The Economist не обошло тему вниманием, рассказав о "плане Путина победить доллар".

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План BRICS Bridge был представлен в докладе Министерства финансов и Центрального банка России в октябре, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

В документе, состоящем из 48 страниц, содержится критика западной финансовой системы. Авторы утверждают, что новая многонациональная платформа для трансграничных расчётов заслуживает внимания, поскольку она представляет собой инновационное решение, сопряжённое с определёнными рисками. Возможно, она окажет значительное влияние на экономику и приведёт к изменению правил игры.

Авторы плана, делая акцент на цифровых валютах центральных банков, частично вдохновлялись экспериментальной платёжной платформой mBridge, разработанной Банком международных расчётов (БМР) совместно с центральными банками Китая, Гонконга, Таиланда и Объединённых Арабских Эмиратов, утверждает The Economist.

Эксперимент БМР задумывался как относительно безобидный проект и был начат в 2019 году. По словам некоторых участников проекта, он оказался чрезвычайно успешным. Проект может сократить время перевода средств с нескольких дней до нескольких секунд, а также снизить затраты практически до нуля.

В июне этого года БМР объявил, что mBridge достигла стадии "минимально жизнеспособного продукта", а Центральный банк Саудовской Аравии присоединился к проекту в качестве пятого партнёра. Ещё 31 страна выразила заинтересованность в участии в проекте.

Однако создав систему, которая может оказаться более эффективной, чем существующая, и потенциально ослабить доминирование доллара, БМР невольно вступил на поле геополитических интриг.

Вступление БРИКС в платёжную гонку может привести к возникновению новых геополитических проблем, с которыми столкнутся международные организации.

На встрече стран "Большой двадцатки" в 2020 году БМР было поручено не только улучшить существующую систему, но и, по настоянию Китая, экспериментировать с цифровыми валютами. Ранее в этом году руководитель БМР Агустин Карстенс призвал к созданию "принципиально новой архитектуры" и "фундаментальному переосмыслению финансовой системы".

Один из возможных вариантов для США и их союзников — попытаться ограничить новые платёжные системы, которые могут представлять угрозу для доллара. Западные чиновники предупредили БМР о том, что проект может быть использован в корыстных целях некоторыми странами.

По словам некоторых бывших сотрудников и советников, БМР замедлил работу над mBridge и, вероятно, не будет принимать новых участников в проект.

Другой вариант — улучшить существующую долларовую систему и сделать её не менее эффективной, чем новые конкуренты. США уже готовятся к соперничеству. В апреле Федеральный резерв Нью-Йорка присоединился к шести другим центральным банкам в проекте БМР, направленном на ускорение и удешевление существующей системы. Федеральный резерв также может связать внутреннюю систему мгновенных платежей с системами других стран.

В этом месяце SWIFT заявила, что планирует провести испытания цифровых транзакций в следующем году, используя имеющиеся преимущества, включая мощные сетевые эффекты и доверие.

Любой конкурент со стороны БРИКС столкнётся с серьёзными проблемами, говорится в материале.

Будет сложно гарантировать ликвидность или потребуются значительные скрытые государственные субсидии. Если основные потоки капитала и торговли между двумя странами несбалансированы, как это обычно бывает, им придётся накапливать активы или обязательства в валютах друг друга, что может вызвать нежелание сотрудничать.

Недоверие к Китаю глубоко укоренилось в Индии, которая является ключевым членом БРИКС.

Наконец, для масштабирования системы цифровой валюты странам придётся договориться о сложных правилах урегулирования расчётов и наказания за финансовые преступления. Достичь единодушия в этом вопросе будет непросто.

Однако несмотря на все эти трудности, план БРИКС может получить импульс к развитию. Существует широкий консенсус в том, что существующая система трансграничных платежей слишком медленная и дорогая. И если богатые страны сосредоточены на её ускорении, многие другие хотели бы её отменить.

По оценкам Атлантического совета, как минимум 134 центральных банка экспериментируют с цифровыми деньгами, в основном для внутренних целей.

Саммит БРИКС, который пройдёт на этой неделе, не станет новым Бреттон-Вудсом. Задача России и её союзников — вывести относительно небольшое количество сделок, подпадающих под санкции, за пределы досягаемости США. Однако многие страны стремятся к большему.

В 2024 году встреча лидеров стран БРИКС состоится в Бразилии. И президент Луис Инасиу Лула да Силва уже давно выражает недовольство доминированием доллара в мировой экономике.

"Каждый вечер я задаю себе вопрос: почему все страны вынуждены выстраивать свои торговые отношения вокруг доллара? Кто принял такое решение?", — говорил президент Бразилии ранее.

И по мнению The Economist, это повод для беспокойства для США и Евросоюза.

Напомним, ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил о готовности ввести стопроцентные пошлины на товары из стран, которые откажутся от доллара в своей торговле.