Россия получила доступ к стратегическим портам в Африке. В ЕС заволновались

Telepolis: Россия получила доступ к стратегическим портам в Африке

2:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавно стало известно, что Россия получила доступ к стратегически важным морским портам в Гвинейском заливе. Это стало возможным благодаря соглашению, недавно подписанному с островным государством — республикой Сан-Томе и Принсипи, отмечает немецкое издание Telepolis.

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"Законопроект был одобрен правительственной комиссией в Москве. Ратификация соглашения позволит российским кораблям находиться в Гвинейском заливе для дозаправки и пополнения запасов продовольствия", — отмечает автор материала.

Сан-Томе и Принсипи предоставляет услуги судоходства и имеет развитую портовую инфраструктуру. Это выгодно для России, в то время как Запад не одобряет соглашение с островным государством.

Португалия, бывшая колониальная держава и крупный торговый партнёр Сан-Томе и Принсипи, выразила удивление, обеспокоенность и недоумение по поводу соглашения с Россией. У островного государства много обязательств перед США и НАТО, поэтому сотрудничество с Россией стало неожиданностью для Запада.

В частности, португальские представители опасаются, что их секреты могут попасть в руки России, а также усилится российское влияние в регионе.

"Соглашение, подписанное в апреле в Санкт-Петербурге, предусматривает обмен опытом в военно-морской подготовке, сотрудничество в области технической помощи, борьбы с пиратством и терроризмом, а также логистическую поддержку. Планируются совместные военно-морские учения и другие мероприятия вооружённых сил двух стран", — говорится в материале.

Острова Сан-Томе и Принсипи расположены недалеко от богатых нефтяных месторождений, которые соседние Экваториальная Гвинея, Камерун и Нигерия разрабатывают уже много лет. Однако в водах Сан-Томе и Принсипи таких месторождений нет.

Руководство страны надеется, что российские специалисты помогут найти коммерчески выгодные месторождения. Если это не удастся, Сан-Томе и Принсипи готовы рассмотреть возможность закупки российских нефти и газа.

Напомним, ранее в европейской и африканской прессе сообщали, что Россия теснит поставщиков пшеницы из Франции на рынках государств Северной Африки: Алжира, Марокко, Туниса.

Российские компании предлагают качественную продукцию по более низким ценам. И тем самым составляют конкуренцию французским фермерам, которые ранее были основными поставщиками зерна на рынки этих стран.