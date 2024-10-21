Россия получила доступ к стратегическим портам в Африке. В ЕС заволновались

Недавно стало известно, что Россия получила доступ к стратегически важным морским портам в Гвинейском заливе. Это стало возможным благодаря соглашению, недавно подписанному с островным государством — республикой Сан-Томе и Принсипи, отмечает немецкое издание Telepolis.
"Законопроект был одобрен правительственной комиссией в Москве. Ратификация соглашения позволит российским кораблям находиться в Гвинейском заливе для дозаправки и пополнения запасов продовольствия", — отмечает автор материала.
Сан-Томе и Принсипи предоставляет услуги судоходства и имеет развитую портовую инфраструктуру. Это выгодно для России, в то время как Запад не одобряет соглашение с островным государством.
Португалия, бывшая колониальная держава и крупный торговый партнёр Сан-Томе и Принсипи, выразила удивление, обеспокоенность и недоумение по поводу соглашения с Россией. У островного государства много обязательств перед США и НАТО, поэтому сотрудничество с Россией стало неожиданностью для Запада.
В частности, португальские представители опасаются, что их секреты могут попасть в руки России, а также усилится российское влияние в регионе.
"Соглашение, подписанное в апреле в Санкт-Петербурге, предусматривает обмен опытом в военно-морской подготовке, сотрудничество в области технической помощи, борьбы с пиратством и терроризмом, а также логистическую поддержку. Планируются совместные военно-морские учения и другие мероприятия вооружённых сил двух стран", — говорится в материале.
Острова Сан-Томе и Принсипи расположены недалеко от богатых нефтяных месторождений, которые соседние Экваториальная Гвинея, Камерун и Нигерия разрабатывают уже много лет. Однако в водах Сан-Томе и Принсипи таких месторождений нет.
Руководство страны надеется, что российские специалисты помогут найти коммерчески выгодные месторождения. Если это не удастся, Сан-Томе и Принсипи готовы рассмотреть возможность закупки российских нефти и газа.
Напомним, ранее в европейской и африканской прессе сообщали, что Россия теснит поставщиков пшеницы из Франции на рынках государств Северной Африки: Алжира, Марокко, Туниса.
Российские компании предлагают качественную продукцию по более низким ценам. И тем самым составляют конкуренцию французским фермерам, которые ранее были основными поставщиками зерна на рынки этих стран.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.