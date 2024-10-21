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Олег Артюков

В Китае рассказали о санкциях России, которые сработали против 36 стран

NetEase: российские санкции сработали сразу против 36 стран
2:45
Экономика

В 2022 году Соединённые Штаты Америки и страны Евросоюза ввели в отношении Российской Федерации множество санкций. Которые, по словам президента США Джо Байдена, должны были свести на нет все достижения российской экономики за последние 15 лет.

NetEase: российские санкции сработали сразу против 36 стран
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В то время западные страны были настолько уверены в своей победе, что не придали большого значения ответным действиям России. Которые, между тем, оказались весьма эффективными, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

В 2022 году российские власти закрыли воздушное пространство страны для авиакомпаний из 36 стран. С тех пор их самолёты не могут летать над территорией России. Этот шаг не произвёл большого впечатления на мировую общественность, о нём редко вспоминали, а многие даже забыли.

Однако ныне в Европейском союзе начали подавать сигналы тревоги. Только спустя более двух лет западный мир начал ощущать последствия этого решения.

Представители нескольких крупных европейских авиакомпаний за последние недели пожаловались на проблемы из-за закрытого воздушного пространства России. Западные перевозчики были вынуждены летать в обход территории России, что значительно увеличивало время полётов и расходы на топливо и персонал.

Ещё одной проблемой стала конкуренция со стороны авиакомпаний из Китая. Последние имеют право пользоваться российским воздушным пространством и могут доставлять своих клиентов к месту назначения быстрее и дешевле.

"Очевидно, что Запад наконец ощутил последствия своих действий против России. Теперь они обвиняют Китай в нечестной конкуренции", — отмечает автор материала.

В Китае считают, что стратегия Москвы сработала на все сто процентов. Россия самая большая страна в мире, и облететь её  — это не то же самое, что обойти Германию или Нидерланды. В Европейском союзе, похоже, не учли этот факт, и теперь их авиакомпании несут миллиардные убытки.

Стоит отметить, что в европейской прессе действительно было довольно много материалов по поводу проблем авиакомпаний из-за необходимости облетать воздушное пространство России. Некоторые из них вынуждены были сократить число рейсов, а то и вовсе прекратить полёты в аэропорты государств Дальнего Востока.

При этом стоит напомнить, что действия России были ответными. Ведь первыми воздушное пространство для российских авиакомпаний закрыли именно власти западных государств.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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