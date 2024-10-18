В США рассказали о планах БРИКС по созданию альтернативы доллару

The Daily Reckoning: решения саммита БРИКС будут иметь серьёзные последствия для США

2:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В конце октября в Казани пройдёт очередной саммит БРИКС, и это событие имеет большое значение. По словам финансового эксперта Джеймса Рикардса, на встрече будет объявлено о расширении блока, что может иметь серьёзные последствия для США, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

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"На саммите БРИКС объявят о новых участниках. Это важно, поскольку расширение членства является ключевым условием для запуска жизнеспособной платёжной системы", - считает американский эксперт.

Джеймс Рикардс отметил, что Россия и её партнёры по БРИКС стремятся заменить доллар, создав новую валюту. Однако стоит отметить, что это не первая попытка создать альтернативу доллару, и все предыдущие попытки провалились.

Проблема в том, что все так называемые альтернативы доллару не были востребованы другими странами. Никто не хотел использовать валюту, которую нельзя было потратить. Однако Россия и её партнёры, похоже, нашли решение этой проблемы.

На саммите БРИКС, вероятно, будет объявлено о включении новых членов в состав блока. В настоящее время в организацию входят девять стран, ещё двадцать или более стран ожидают рассмотрения заявок на участие. Таким образом, есть около двадцати государств, которые потенциально готовы использовать новую валюту и осуществлять платежи друг с другом.

"Самым важным аспектом является достаточное количество участников в валютном союзе БРИКС, чтобы получатель платежей мог использовать их для покупок во многих юрисдикциях. Это ограничение исчезает в валютном союзе, включающем 15 или 20 и более участников. Если Россия запустит BRIC (предполагаемое название новой валюты БРИКС), то затем сможет покупать на них самолёты Embraer у Бразилии или полупроводники у Малайзии", - отметил Рикардс.

К этой схеме могут присоединиться страны, не входящие в БРИКС. Они будут уверены в том, что смогут всегда расплатиться BRIC со своими торговыми партнёрами, среди которых, вероятно, будут участники БРИКС.

Таким образом, новая валюта получит широкое распространение по всему миру. В то же время влияние доллара США будет снижаться. В результате доллар потеряет свою значимость, но это произойдёт не сразу.

Стоит заметить, в США вполне осознают тот факт, что положение доллара не является незыблемым. Например, кандидат в президенты США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что введёт стопроцентные пошлины на товары из тех стран, которые будут отказываться от доллара в своей торговле с другими государствами.