Media24: Россия взялась за проект в Арктике, на который не решаются США

2:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Внимание ведущих мировых держав всё больше привлекает Арктика. Этот регион богат природными ресурсами, а кроме того является перспективным направлением для развития торговых морских путей.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

Однако освоение Арктики невозможно без создания соответствующей инфраструктуры. В связи с этим российское руководство ещё несколько лет назад объявило о планах построить самый мощный ледокол в мире, говорится в материале французского издания Media24.

Это судно не имеет аналогов в мире, даже США не решаются взяться за подобный проект, отмечает его автор.

"Россия представляет нового "ядерного монстра", который будет иметь водоизмещение 69 700 тонн. Его миссия — открывать новые морские пути, преодолевая лёд на замёрзших краях мира", — говорится в материале.

Обозреватель Media24 отмечает, что Россия планирует построить новый ледокол к 2030 году. Недавно правительство возобновило финансирование проекта, реализация которого несколько выбилась из первоначального графика. Однако страна полна решимости довести его до конца.

Этот морской гигант будет оснащён двумя реакторами РИТМ-400 мощностью 120 МВт. Новый ледокол сможет пробивать лёд толщиной до четырёх метров, что не под силу ни одному другому кораблю в мире. Судно будет использоваться для проводки газовозов и нефтяных танкеров через самые сложные участки Северного морского пути, включая Восточно-Сибирское и Чукотское моря.

Атомные ледоколы, хотя и требуют больших затрат на обслуживание по сравнению с дизельными, имеют два основных преимущества. Во-первых, они могут находиться в плавании дольше без дозаправки. Во-вторых, они очень мощные, что позволяет им пробивать даже толстый лёд. Эти характеристики особенно ценны на арктическом побережье, где возможности пополнения запасов ограничены.

В настоящее время Россия является единственной страной в мире, которая продолжает строить и эксплуатировать атомные ледоколы. Даже США не решаются создавать подобные суда.

Как отмечает автор материала, планы Москвы на эти ледоколы амбициозны: с их помощью она стремится обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Этот маршрут имеет огромный коммерческий потенциал и может использоваться для экспорта энергоносителей в страны Азии.