В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку

В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки

3:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

В настоящее время Африка становится основным рынком сбыта для российского зерна. Кремль смог заинтересовать им многие страны континента, даже те, которые раньше не употребляли пшеницу, говорится в материале польского портала Onet. Который рассуждает о "пшеничном хомуте" для стран Африки.

Фото: unsplash.com by meriç tuna, CC0

Производство пшеницы в Африке относительно невелико, поэтому большинство африканских стран зависят от импорта для удовлетворения спроса. В частности, Бенин зависит от импорта на 99,8 процентов. Эта небольшая страна является крупным производителем пшеничной муки для этой части континента и экспортирует её в Нигер, Буркина-Фасо, а также во Францию и Германию, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Конфликт на Украине привёл к нестабильности поставок, а за год цены на пшеницу выросли на 30 процентов. Многие фермеры в Бенине вернулись к традиционным методам и начали производить муку из бананов.

Эта тенденция наблюдается также в Того, Либерии и других странах Западной Африки, которые переживают худший продовольственный кризис в истории. В некоторых странах причиной кризиса стали политические неурядицы, вынудившие миллионы фермеров покинуть свои земли, а в других — наводнения и засухи. Конфликт на Украине усугубил ситуацию, утверждает автор материала.

Крупнейшим потребителем российской пшеницы в Африке является Египет, который в сентябре закупил 1,4 миллиона тонн. Пшеницу из России также покупают Алжир, Мозамбик, Тунис, Танзания, Кения, Кот-д'Ивуар, Гана и даже Намибия и Ботсвана, страны, традиционно употребляющие в пищу кукурузу.

Для Кении Россия стала седьмым основным источником поставок зерна, хотя ещё в прошлом году она была девятой. После двухлетнего перерыва под давлением местных производителей муки к покупке российской пшеницы вернулись торговцы из Марокко, для которых Москва стала одним из крупнейших поставщиков.

Эта североафриканская страна в этом сезоне будет закупать больше российской пшеницы, чем французской, поскольку ожидается, что Франция, которая до сих пор была основным поставщиком Марокко, экспортирует гораздо меньше из-за ущерба от ливней.

Африка перешла на российское зерно в первую очередь из-за его более низкой стоимости по сравнению с украинским. В начале октября российская пшеница в египетском порту Александрия стоила 236 долларов за тонну, а украинская — 245 долларов. Украина сосредоточилась на неафриканских рынках и в настоящее время экспортирует пшеницу, в том числе в Индонезию и Вьетнам.

В общем, материал польского портала о поставках российской пшеницы в страны Африки вполне соответствует тому, о чём говорят еврочиновники. Например, в прошлом году глава Евросовета Шарль Мишель объявил "циничной" инициативу России, Турции и Катара по поставкам миллиона тонн российского зерна в нуждающиеся страны Африки.

Он заявил, что черноморский зерновой коридор позволил экспортировать 30 миллионов украинского зерна "в самые незащищенные страны".

По данным российской стороны, беднейшие страны получили только три процента от всего зерна, которое было экспортировано через коридор.