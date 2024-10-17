Украина останется без западного содержания. Промышленники Германии вправят Шольцу мозги

5:30 Your browser does not support the audio element. Экономика Прогнозы и статистика

Запад неуклонно сокращает финансирование Украины. Кредиты на следующий год под большим вопросом. Германия накануне выхода из санкций против РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Франция и Германия урезают помощь Украине из-за проблем с бюджетом

Тяжеловесы Европы объявили о сокращении финансирования Украины.

Франция, которая обещала помощь Украине в размере 3 млрд евро в этом году, сократила её на 1 млрд, то есть на треть. Это вызвано проблемами в бюджете — его дефицит за 2024 год может составить около 6% ВВП страны, что недопустимо, по правилам ЕС. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Politico уточнил, что дополнительные средства для Киева до конца этого года запрашивать у парламента не планирует.

Германия также сократила помощь Украине наполовину начиная с нового года. По данным немецких СМИ, согласно бюджету на 2025 год, она снизится с 7,1 млрд евро в этом году до 4 млрд евро в следующем.

Помощь Украине сократится наполовину, этого хватит для "латания дыр"

Другие европейские доноры могут последовать этому примеру, пишут аналитики Института Киля.

По их данным, намеченная на 2025 год сумма западной помощи в 100 млрд долларов (такая же, как и в 2024 году), в случае прихода к власти в США Дональда Трампа, снизится до 75 млрд долларов. И может упасть до 50 млрд, если "сложатся все факторы в Европе". Не помогут сохранить уровень финансирования даже кредиты с замороженных российских активов и выделение новых денег по линии НАТО.

"Этого хватит лишь, чтобы залатать дыры", — считают в Институте Киля.

Выделение кредитов Украине на 2025 год под угрозой провала

Но и с этими кредитами тоже всё плохо. Кредит G7 для Украины в размере 50 млрд долларов находится под угрозой провала, считает профессор права и экономики в HEC Paris Армин Штайнбах. Об этом он пишет в колонке для Politico.

Лидеры семёрки договорились, что кредит будет погашен за счёт прибыли от замороженных средств российского Центробанка, в основном размещённых в Европе. Но санкции на финансовый сектор РФ в ЕС могут быть отменены (есть такие опасения в США), они продляются каждые шесть месяцев. Чтобы избежать рисков, в Вашингтоне потребовали от ЕС увеличить срок продления санкций до двух лет, но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже дал понять, что наложит вето на это решение.

При этом сами американцы не хотят жертвовать своими бюджетными рисками — конгресс предупреждает, что не одобрит кредит под "ненадёжный поток доходов". Такие двойные стандарты говорят о сильной внутренней борьбе в "консолидированном" Западе.

По словам Штайнбаха, отдельный кредит Евросоюза в размере 40 млрд евро тоже может быть не выделен. Этот кредит (в отличие от первого) является регрессным. Это означает, что если прибыли от замороженных активов РФ не будут получены, Украина будет обязана выплатить 40 млрд долларов. А это, в свою очередь, может вызвать "обеспокоенность" Международного валютного фонда по поводу приемлемого уровня долга, "что может лишить Украину доступа к жизненно важному капиталу", пояснил автор.

Институт Киля обратил внимание, что гуманитарная помощь Украине почти иссякла — все деньги выделяются либо на оружие, либо правительству. Цель "гуманного" Запада, война с Россией до последнего украинца, стала реальностью.

Шольц выступил за низкие цены на энергоносители. Восстановит "Северный поток"?

Западные политики крупно просчитались, решившись на конфронтацию с Россией.

Санкции привели к падению промышленного производства в ЕС, так как он отказался от российских энергоносителей. Газ в США сегодня стоит в пять раз дешевле, чем в Европе. Это порождает вопросы, которые вчера озвучил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В своём выступлении в Бундестаге Шольц подчеркнул, что необходимы "доступные" цены на энергоносители для промышленных компаний и резкое сокращение регулирования на уровне ЕС.

"Если цена на электроэнергию так важна, она не должна быть слишком дорогой", — сказал он.

"Федеративная Республика является индустриальной страной и должна оставаться таковой", — подчеркнул канцлер, пообещав обсудить меры с промышленниками страны у себя в кабинете в октябре.

Как он будет добиваться низких цен на энергоносители для промышленности, покажет время. Может быть, промышленники ему "вправят мозги", и он восстановит "Северный поток" под лозунгом: чтобы помочь Украине, надо быть экономически сильной страной.

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Уточнения

О́лаф Шольц (нем. Olaf Scholz; род. 14 июня 1958[…], Оснабрюк, Нижняя Саксония) — германский политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года. Член Социал-демократической партии Германии. Министр труда и социальных вопросов в 2007—2009 годах. Бургомистр Гамбурга в 2011—2018, вице-канцлер Германии и министр финансов Германии в 2018—2021, заместитель председателя Социал-демократической партии Германии в 2009—2019 годах.



Себастья́н Лекорню́ (фр. Sébastien Lecornu; род. 11 июня 1986, Обонн, Франция) — французский политик, член партии «Вперёд, Республика!», президент Совета департамента Эр. Министр Вооружённых сил Франции с 20 мая 2022 года.



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