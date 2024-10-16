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Олег Артюков

В Еврокомиссии хотят отказаться от российского газа ради "высокой морали"

В Еврокомиссии настаивают на полном отказе от российского газа
3:22
Экономика

В Еврокомиссии считают, что поставки российского газа через Украину в Европу должны быть прекращены. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, в ЕС достаточно альтернативных источников газа и терминалов для его приёма.

В Еврокомиссии настаивают на полном отказе от российского газа
Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, CC BY-SA 3.0

Итоги вчерашнего заседания Совета ЕС по энергетике подтвердили ранее озвученную позицию: Еврокомиссия готова к тому, что в конце 2024 года поставки российского газа через Украину будут остановлены.

Симсон отметила, что продолжаются контакты с государствами, которые могут пострадать от прекращения транзита через Украину. Однако, по её мнению, европейские страны смогли диверсифицировать поставки настолько, что смогут обойтись без 14 миллиардов кубометров российского газа, которые ранее поставлялись через Украину.

Еврочиновница также подчеркнула, что у европейских стран достаточно альтернативных маршрутов для поставок газа и терминалов для приёма сжиженного природного газа (СПГ), чтобы обеспечить себя энергией, отмечает издание "Нефть и капитал".

Симсон также заявила, что если какие-либо страны ЕС продолжат закупать российский газ или заключат новые контракты на его поставки, то это будет "нецелесообразно". По её словам, такой выбор будет "политически опасным". Однако, по её мнению, это необходимо сделать ради "высокой морали".

Однако по данным на сегодняшний день, европейские страны продолжают наращивать импорт газа из России, и по итогам 2024 года этот показатель будет выше, чем в 2023 году. Напомним, что цель ЕС — сократить, а затем полностью отказаться от поставок энергоносителей из России.

Также стоит отметить, что с ноября у ЕС будет новый еврокомиссар по энергетике — Дан Йоргенсен из Дании. Он выступает за развитие "зелёной" энергетики и полный отказ от использования ископаемого топлива. Поэтому, вероятно, в его заявлениях о морали будет ещё более жёсткая риторика.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский отмечал, что страны Евросоюза продолжают наращивать закупки российского газа.

"Несмотря на принятый в мае 2022 года план ЕС по сокращению импорта углеводородов из России, европейская торговая статистика демонстрирует, что импорт российского газа в страны Евросоюза имеет тенденцию к росту. Так, в первом полугодии этого года ЕС импортировал больше природного газа из России, чем за январь-июнь 2023 года", — подчёркивал дипломат.

По его словам, настоящему времени доля российского газа в общем импорте ЕС достигает 15 процентов.

В частности, Франция в первом квартале этого года вдвое увеличила закупки российского сжиженного природного газа — с двух до 4,4 миллиарда кубометров, при этом значительная его часть идёт на реэкспорт.

При этом в Париже требуют усилить контроль за ростом импорта российских энергоресурсов, газа в том числе.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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