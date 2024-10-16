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Олег Артюков

В Германии рассказали о кропотливой работе России по отказу от доллара

BI: Россия предлагает создавать сырьевые биржи, чтобы уйти от господства доллара
3:40
Экономика

В России раскрыли новые подробности плана по отказу от доллара. Это часть стратегии по укреплению торговых связей, несмотря на западные санкции, отмечает немецкое издание Business Insider (BI).

BI: Россия предлагает создавать сырьевые биржи, чтобы уйти от господства доллара
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

В этом месяце Министерство финансов России, Центральный банк и московская консалтинговая компания "Яков и партнёры" представили отчёт, в котором рассказали о целях и стремлениях России. Суть не только в создании альтернативных платёжных систем без участия доллара, но и в продвижении идеи формирования центров торговли сырьевыми ресурсами, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

В отчёте предлагается создать центры торговли сырьём, но детали не раскрываются. Однако авторы объяснили, почему это хорошая идея.

"Такая мера обеспечит независимое ценообразование и укрепит суверенитет экономик БРИКС", — говорится в отчёте.

Ещё один нестандартный способ борьбы с санкциями — бартерная торговля. В этом месяце российская компания заключила соглашение о бартерном обмене нута и чечевицы на мандарины, рис и картофель из Пакистана.

Такая альтернативная система расчётов и бартер "основаны на понимании того, что даже в условиях экстерриториальных ограничений все участники сохранят доступ к внутреннему рынку друг друга, что позволит им эффективно осуществлять внутренние и трансграничные операции", говорится в отчёте.

Переход торговли БРИКС на внутренние торговые центры также предполагает использование местных валют и отказ от доллара в торговых операциях, отмечается в документе.

Отчёт об альтернативных платёжных системах и торговых системах был опубликован за несколько недель до ежегодного саммита БРИКС, который пройдёт с 22 по 24 октября в Казани.

А за несколько месяцев до этого Россия предложила создать зерновую биржу для БРИКС.

Страны этого объединения являются крупными производителями и экспортёрами зерна на мировой рынок, а на долю России приходится около четверти мирового экспорта пшеницы. В то же время доля Бразилии в мировом экспорте сои составляет 60 процентов, а Индия осуществляет около 40 процентов мировых поставок риса.

Цены на зерно устанавливаются преимущественно на Чикагской товарной бирже, где преобладает американский доллар.

"Будучи ключевыми участниками мирового рынка зерна, страны БРИКС, тем не менее, не могут полноценно участвовать в формировании цен на базовые и крайне важные для продовольственной безопасности сельскохозяйственные продукты, такие как пшеница, ячмень и кукуруза, а зачастую подвергаются манипуляциям в третьих странах", — написал в декабре в письме в Министерство сельского хозяйства российский Союз экспортёров зерна, предлагая создать зерновую биржу БРИКС.

России предстоит сложная борьба за изменение системы торговли, которая зависит от доллара. Сейчас участники рынка, торгующие за доллары, могут легко занимать позиции и выходить из них, в то время как бартерная торговля и использование других валют могут снизить ликвидность и гибкость.

Поскольку торговля на зерновых рынках Чикагской товарной биржи очень активна, новым биржам будет сложно привлечь участников своими продуктами. Но, заметим, делать это всё равно стоит, поскольку как иначе оценить эффективность инициатив.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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