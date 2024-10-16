Автор книги Успех напрокат Наталия Березовская раскрыла секреты построения успешного бизнеса краткосрочной аренды

12:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международный эксперт по управлению недвижимостью и автор популярной книги Наталия Березовская рассказала, как цифровизация и новаторский подход помогают построить успешный бизнес с нуля.

Фото: Фото из личного архива Наталии Березовской

Рост внутреннего туризма в России значительно увеличил спрос на краткосрочную аренду жилья. Сегодня этот сегмент бизнеса стремительно развивается: аналитики прогнозируют, что объем рынка в этом году вырастет до 337 миллиардов, а в дальнейшем будет ежегодно прирастать на 8-9%. Выделиться в таких условиях смогут только способные предложить рынку инновационные идеи устойчивые компании, для создания которых необходим системный подход, говорит международный эксперт по управлению недвижимостью Наталия Березовская. О тонкостях построения такого бизнеса она рассказала на презентации своей книги "Успех напрокат. Секреты масштабирования бизнеса краткосрочной аренды", которая прошла в московском Медиацентре "Библио-Глобус". Книга написана для специалистов в этой области и уже привлекла большое внимание как начинающих бизнесменов, так и опытных руководителей, которые стремятся увеличить прибыль, рентабельность и масштабы своего дела. И это неудивительно, ведь автор — основатель и руководитель крупнейшей московской управляющей компании The Loft Studio Moscow, которая по версии сайта Finance Times занимает первое место в ТОП-10 рейтинга компаний, предлагающих квартиры в краткосрочную аренду на востоке и юго-востоке Москвы. Сегодня в доверительном управлении компании более 120 апартаментов, а авторские методики Наталии принесли ей победы в международных бизнес-премиях. В книгу вошли также научные работы Наталии, которые она ранее представляла на международных конференциях. В интервью мы попросили рассказать эксперта, как создать управляющую компанию и сделать ее успешной и привлекательной для инвесторов и клиентов.

— Наталия, количество гостей на презентации говорит об огромном читательском интересе к вашему практическому опыту и эксклюзивным наработкам, которые помогли вам создать крупную компанию и принесли неоднократные победы в международных бизнес-премиях. Как возникла идея создания книги и на профессионалов какого уровня она ориентирована?

— Я всегда стремилась не просто строить бизнес, но и развивать отрасль краткосрочной аренды, внедряя инновационные технологические и бизнес-решения, свои наработки описывала в научных статьях, представляла на международных конференциях. Затем ко мне обратилось издательство "Камелия" с предложением выпустить книгу, чтобы собрать вместе все мои наработки и удачные практики, рассказать о них подробно и доступным языком. Получилось практическое руководство по созданию и развитию бизнеса в сфере краткосрочной аренды, которое будет полезно как начинающим бизнесменам в этой сфере, так и тем, кто стремится развить свое дело.

— Бизнес-портал Finance Times назвал вашу компанию лучшей, отметив не только ее высокую технологичность, но и то, что вы единственные из числа конкурентов, вошедших в рейтинг, кто оказывает полный спектр риелторских услуг инвесторам: сами подбираете объекты и оформляете сделку по покупке недвижимости, которую затем будете сдавать. Девелопмент — обязательное условие для успешного бизнеса в сфере управления недвижимостью?

— Это не обязательный, но очень важный фактор. Именно оказание полного цикла услуг: подбор высокодоходного объекта, в том числе на этапе строительства, юридическое сопровождение покупки, перепланировка и ремонт, а затем и оснащение под ключ, дает компании конкурентное преимущество. К тому же это очень удобно для самого инвестора — не нужно искать разных специалистов, все этапы от подбора недвижимости до ее сдачи в наем делается в одном месте. Когда объект готов, инвестор получает ежедневный отчет о загрузке его апартаментов, среднем чеке, расходах, доходе и чистой прибыли. У любого бизнеса, который способен предложить максимум комфорта клиентам, всегда шире аудитория и, как следствие, больше ресурсов для развития.

— Вы неоднократно представляли доклады на международных научно-практических конференциях, организованных крупнейшим научным издательством АПНИ. В частности дипломом первой степени отмечен ваш доклад о созданной вами оригинальной модели развития "кустами", которую вы применили в своем бизнесе. В чем ее суть и ключевые преимущества?

— Принцип масштабирования крупными "кустами" — современный и эффективный подход к расширению присутствия на рынке. Суть в том, что все объекты недвижимости концентрируются в определенных районах города, при этом все они, если говорить на примере Москвы и ближнего подмосковья, находятся в шаговой доступности от метро, что обеспечивает лидирующие позиции в выбранных локациях. Узнаваемость бренда в конкретных районах — залог того, что клиенты, воспользовавшиеся услугами, возвращаются вновь и рекомендуют знакомым. За семь лет работы доля постоянных клиентов в общем количестве бронирований у нас достигла 40-45%. К тому же такой подход позволяет избегать проблем высокой нагрузки на персонал из-за разъездного характера работы или необходимости привлечения сотрудников на разовые уборки, что позволяет оптимизировать расходы на оплату труда. Стратегия укрупненных локаций способствует повышению лояльности клиентов, которые, как правило, ищут жилье в конкретных районах города и уверены, что найдут его, обратившись к нам, так как у нас большой выбор. Такой подход улучшает рентабельность бизнеса, поскольку сокращает затраты на рекламу и фонд оплаты труда, обеспечивает высокий поток постоянных клиентов, бронирующих жилье напрямую. Модель развития "кустами" дает безусловное лидерство присутствия в выбранных локациях, рентабельность компании держится на стабильно высоком уровне, например, у нас она не ниже 35%, средняя загрузка апартаментов, по статистике последних лет, составляет не менее 93%.

— Эффективность ваших авторских методик в том числе подтверждают высокие оценки на "Яндекс-картах", а крупнейший агрегатор недвижимости ЦИАН присвоил вашей компании статусы "Суперагент" и "Суперхозяин". Какую роль в этом, на ваш взгляд, сыграла цифровизация вашего бизнеса?

— Развитие бизнеса без его глобальной цифровизации сегодня просто невозможно. За семь лет работы, опробовав множество инструментов, я создала эффективную систему. Если коротко, то в бизнесе необходимо использовать множество цифровых сервисов для создания единого механизма работы компании. Это SIP-телефония, электронные замки на всех объектах, или так называемое бесконтактное заселение гостей, которое сегодня очень популярно у арендаторов, электронный документооборот, собственный сайт, чат-боты, омниканальная платформа, облачная касса. Без этого сегодня просто невозможно работать. Также сегодня в нашей сфере не обойтись без специальных приложений для клиентов, с помощью которого гость может оценить квартиру, связываться с техподдержкой, оплатить аренду, получить инструкцию по заезду и многое другое. Сегодня отрасль активно цифровизируется и без этого построить бизнес уже невозможно.

— Вас часто приглашают в состав жюри престижных отраслевых конкурсов, в том числе и международных. В 2022 году вы участвовали в международной премии Investment Leaders Forum & Award, в прошлом были членом экспертного совета ежегодной премии "Время инноваций", присуждаемой за лучшие проекты по развитию, реализации и внедрению инновационных разработок. Пообщавшись с коллегами, изучив их проекты, что можете сказать о перспективах развития бизнеса недвижимости и краткосрочной аренды в частности?

— Рынок недвижимости активно развивается в большинстве стран мира, а краткосрочная аренда становится все более востребованным сегментом, который отличается высокой динамичностью и специфическими требованиями к управлению. Сегодня, чтобы быть эффективным в этой сфере, нужен целостный подход, который объединяет стратегическое планирование, операционное совершенствование и адаптацию организационных структур компании под масштабы бизнеса. И мои коллеги это отлично понимают.

— Ваш профессионализм и экспертность подтверждает членство в общественно значимой ассоциации деятелей культуры и бизнеса "Я лидер" и в Московской ассоциации предпринимателей, которая, кстати, наградила вас в прошлом году дипломом за выдающийся вклад в развитие индустрии краткосрочной аренды жилой недвижимости. А с чего вы начинали свою карьеру? И что помогло добиться успеха?

— Важной частью успеха, как мне кажется, стала теоретическая база — я с отличием окончила Байкальский государственный университет экономики и права по специальности "Экономика и управление в строительстве". Именно профильное экономическое образование помогало мне добиться успеха сначала на руководящих должностях в крупных компаниях: "МТС", "Сбербанк", "Росгосстрах-Жизнь", а потом и в бизнесе. Я, как и многие бизнесмены, начинала, с небольших вложений. Поскольку раньше была риелтором, набирала квартиры сама, постепенно увеличивая их количество, буквально по одной квартире. Когда квартир для сдачи в аренду стало пять, начала набирать персонал, одновременно продолжала работать с инвесторами. Параллельно изучала опыт других успешных компаний, в том числе и зарубежных, их лучшие стратегии и тактики, инновации. Постепенно с развитием бизнеса появились авторские наработки, своя стратегия развития. Но самое главное, чтобы добиться успеха, дело, которым ты занимаешься, должно действительно нравиться, бизнес, созданный только ради денег, успеха не принесет.

— Многие прикладные авторские наработки вы изложили в книге, и хотя она вышла совсем недавно, у нее уже много положительных отзывов на популярной книжной платформе Ridero, и аншлаг на презентации говорит о читательском интересе. Планируете ли вы продолжать свою научную и писательскую работу?

— Да, для меня научная деятельность — важная часть жизни. У меня большой опыт в сфере управления недвижимостью, много методик, которые я уже публиковала в академических журналах "Экономика и предпринимательство", "Вестник науки", "Путеводитель предпринимателя", "Экономика строительства", и других. Я с удовольствием делюсь с коллегами новыми идеями и лучшими практиками по развитию компании в сфере краткосрочной аренды. Например, в конце сентября я принимала участие в большой ежегодной конференции Авито Путешествий о краткосрочной аренде, где мы с коллегами обсуждали перспективы отрасли, инновации, маркетинговые инструменты продвижения, делились опытом. У меня много планов и идей по созданию и внедрению передовых стратегий, и я, как и прежде, буду передавать свои знания и опыт всем участникам индустрии, заинтересованным в развитии культуры гостеприимства.