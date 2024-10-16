Россия перехватила у Евросоюза выгодное соглашение с Марокко

Россия перехватила у ЕС выгодное соглашение с Марокко

2:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавно стало известно, что Европейский суд окончательно расторг соглашение между ЕС и Марокко о рыболовстве и сельском хозяйстве. В соответствии с этим соглашением европейские компании в течение нескольких лет занимались выловом рыбы у берегов африканского государства.

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Пока стороны решали спорные вопросы в суде, Россия воспользовалась сложившейся ситуацией, говорится в материале марокканского издания Le360.

"На следующий день после решения Европейского суда Марокко и Россия продлили до конца 2024 года соглашение о рыболовстве, срок действия которого истёк в сентябре", — отмечает его автор.

Суд признал соглашение между ЕС и Марокко недействительным, поскольку при его подписании не было получено согласие народа Западной Сахары. В результате стороны должны прекратить совместную деятельность по вылову рыбы.

Напомним, Западная Сахара является предметом территориального спора, статус этой территории окончательно не урегулирован. Сейчас большая часть территории Западной Сахары контролирует Марокко.

В ответ на решение европейского суда Марокко связалось с Россией и договорилось о продлении сотрудничества в области морского рыболовства до конца текущего года, утверждает автор материала.

В 2020 году был подписан соответствующий договор, срок действия которого истекал. Стороны договорились о его продлении, а также планируют провести переговоры о действии этого соглашения на будущие годы на более выгодных условиях.

"Будут ли в ближайшие годы российские корабли вытеснять европейские в территориальных водах Королевства?" — задаётся вопросом обозреватель Le360.

В Западной Европе владельцы рыболовных судов дальнего плавания выражали недовольство после расторжения соглашения о рыболовстве с Марокко. Особенно возмущались представители Испании, которые были основными бенефициарами этого соглашения. Договор позволял 93 испанским судам вести промысел в водах Марокко. Теперь же вся выгода от такого сотрудничества достанется только России.

Стоит напомнить, ранее марокканские издания сообщали, что российские компании теснят на рынке страны поставщиков пшеницы из Франции. Хотя до недавних пор казалось, что позиции французских фермеров в Марокко незыблемы. Но теперь ситуация меняется, эта африканская страна всё чаще отдаёт предпочтение закупкам российской пшеницы.