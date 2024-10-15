В Германии недовольны убытками компаний, которые уходят из России

В Германии недовольны реакцией России на уход западных компаний

В условиях санкций ряд западных компаний объявили о прекращении своей деятельности в России. Однако многие организации продолжают работать в стране.

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets, PDM

Уход западных компаний с российского рынка сопровождается для них значительными убытками. Которые российские власти стремятся усилить, говорится в материале близкого к немецким социал-демократам издания Frankfurter Rundschau.

Его автор так и пишет — дескать, грядут "большие потери", поскольку президент России Владимир Путин затрудняет уход иностранных компаний.

А дело в том, что компании из недружественных стран должны будут продать свои активы с большой скидкой, если они решат уйти из России. Ранее размер скидки составлял 50 процентов от стоимости активов, но теперь он увеличился до 60 процентов.

Кроме того, так называемый "налог на выход" для бизнеса будет повышен с 15 процентов до 35 процентов.

"Ещё одна особенность ухода из России: продажи на сумму более 50 миллиардов рублей (473 миллиона евро) должны быть одобрены президентом Владимиром Путиным", — говорится в материале Frankfurter Rundschau.

В Германии выражают обеспокоенность тем, что подобная ситуация может привести к значительным потерям для западного бизнеса. Иностранные корпорации уже понесли существенные убытки после ухудшения отношений с Россией. Многие из них продали свой бизнес почти за бесценок. Активы некоторых компаний, таких как Shell и HSBC, были проданы со скидкой до 90 процентов.

"Тем не менее, в стране по-прежнему работает более 1700 иностранных компаний", — отмечает автор материала.

Если компании решат уйти из России, они должны быть готовы к тому, что сворачивание их деятельности в Российской Федерации обойдётся им очень дорого. И как отмечает немецкое издание, российские власти будут стремиться увеличить эти расходы.

Что, вообще-то говоря, совершенно правильно. Особенно если учитывать, как многие западные компании обошлись со своими клиентами в России.

К слову, о Shell. Сегодня стало известно, что Генпрокуратура России потребовала взыскать с компании более одного миллиарда евро убытков.

В 2022 году в рамках указа президента России о мерах в топливно-энергетической сфере в связи с "недружественными действиями иностранных государств" было создано ООО "Сахалинская энергия", которому перешли все права и обязательства Sakhalin Energy Investment Company.

Зарубежные совладельцы проекта "Сахалин-2" должны были подтвердить участие в новом юрлице. Это сделали японские Mitsui и Mitsubishi. А вот Shell объявила о решении выйти из всех российских проектов.

В марте 2024 года долю 27,5 процентов за 94,8 миллиарда рублей в "Сахалинской энергии" купила дочерняя компания "Газпрома" "Сахалинский проект". В результате доля "Газпрома" в "Сахалинской энергии" выросла до 77,5 процентов.

Средства от сделки предназначены для выплаты Shell, но фактически они будут заморожены на счёте типа С. По иску Генпрокуратуры эту сумму и могут взыскать с британо-нидерландской компании.