Глава евродипломатии требует "задавить" российский танкерный флот

Боррель потребовал "задавить" танкерный флот России

3:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Количество нефтеналивных судов, которые перевозят нефть из России по цене выше установленного санкциями лимита, продолжает расти. Это требует принятия более жёстких мер в отношении нарушителей, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Фото: Flickr by Maarten Heerlien, CC BY 2.0

Он вновь потребовал сделать всё возможное, чтобы Россия не могла экспортировать нефть выше установленного ценового лимита. Однако по его словам, размер так называемого теневого флота России продолжает увеличиваться.

Боррель ожидает от своих коллег новых предложений, которые смогут эффективно повлиять на российские нефтеперевозки.

Напомним, что и Евросоюз, и Соединённые Штаты регулярно расширяют список нефтеналивных судов, которым запрещено заниматься перевозками из-за контактов с российской нефтью, продаваемой выше установленного странами Группы семи потолка цен в 60 долларов за баррель. Однако владельцы танкеров, похоже, не боятся этих ограничений, поскольку перевозки российской нефти продолжаются без проблем.

И разумеется, с какой стати России-то соблюдать эти нелегитимные ограничения цены на экспортируемую нефть.

Россия всё чаще использует для транспортировки нефти танкеры, которые находятся в санкционных списках США, ЕС и Великобритании. По данным Bloomberg, почти треть таких судов уже вернулись в эксплуатацию.

Агентство отмечает, что скорость возвращения танкеров в эксплуатацию после простоя увеличивается. По информации агентства, по меньшей мере семь судов, находящихся под западными санкциями, приняли грузы в первые десять дней октября. В августе и сентябре таких судов было шесть, а в июле — пять.

При этом подчёркивается, что даже если Россия не будет использовать санкционные танкеры, у неё якобы есть "теневой флот", который снижает эффективность ограничений.

Большая часть нефти из России направляется в китайские порты, но около трети оказывается в Индии. Это, по мнению агентства, явный признак того, что страну, которая ранее заявляла об опасениях вторичных санкций, это больше не беспокоит.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы в сентябре потребляли 1,88 миллиона баррелей российской нефти в сутки, и, вероятно, в следующие месяцы объёмы поставок увеличатся.

По данным аналитической компании Kpler, в сентябре экспорт российской нефти в Индию увеличился на 6,4 процента по сравнению с августом и составил 1,88 миллиона баррелей в сутки, что соответствует 40,2 процентов всего импорта нефти Индией.

Рост потребления связан с тем, что в октябре нефтеперерабатывающие заводы выходят из сезонных ремонтов. В Kpler подчеркнули, что ожидания сокращения импорта нефти из России не соответствуют действительности. В ближайшее время закупки Индией российской нефти могут ещё увеличиться, поскольку у индийских НПЗ есть долгосрочные контракты на поставки нефти из России на предстоящий год.

В настоящее время Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире, а её зависимость от импорта превышает 85 процентов.