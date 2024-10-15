Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвоать?

4:47 Your browser does not support the audio element. Экономика Прогнозы и статистика

Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани с заявкой Турции на вступление в организацию. Он хитрый политик — себе на уме.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Klimentyev / Russian Presidential Press And Information Office / TASS

Турция отличается от других кандидатов в БРИКС

Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил своё участие в саммите БРИКС, который пройдёт 22-24 октября в Казани, сообщил 4 сентября советник президента РФ Юрий Ушаков.

Он же заявил, что Турция подала заявку на присоединение к объединению, и она будет рассмотрена на саммите. Что отличает Турцию от других стран, желающих стать членом БРИКС, так это то, что она является членом НАТО и имеет соглашение о Таможенном союзе с ЕС.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан недавно заявил, что интерес страны к БРИКС обусловлен её усилиями по диверсификации глобального партнёрства, особенно с учётом застопорившегося прогресса в её заявке на вступление в Европейский союз.

По словам Эрдогана, "участие в этих структурах (БРИКС и ШОС) — это возможность для Турции, и она не означает отказ от НАТО".

В этих словах просматривается вызов Западу, мол, не мил, пойду к другим, а вы думайте, нужна ли вам Турция.

Объективные причины для членства Турции в БРИКС

Но данный шантаж вырос не на пустом месте. Это не только бравада, есть веские причины для Турции стремиться в БРИКС.

Турция нуждается в инвестициях, экономика не в лучшем состоянии, а деньги сейчас в Новом банке развития (НБР) БРИКС огромные — в размере $ 200 млрд. По состоянию на конец 2023 года НБР одобрено более 90 проектов на общую сумму $ 32,3 млрд. НБР также может предоставлять кредиты в местной валюте. Это один из факторов, влияющих на расширение БРИКС. Турция не присоединилась к западным санкциям против РФ и активно развивает торговлю с РФ и другими странами БРИКС. Согласно данным турецких источников, объём торговли между Турцией и странами БРИКС с 74,3 млрд долларов в 2013 году увеличился до 121,3 млрд долларов в 2023 году. В 2023 году объём торговли Турции с Россией и Китаем достиг 105 млрд долларов, что составляет 17% от общего объема внешней торговли. Россия — основной поставщик энергии в Турцию и строит там АЭС "Аккую" на свои деньги. С 1987 года турецкие строители заработали около 102 млрд долларов, завершая проекты в России. Недавнее расширение БРИКС за счёт включения Ирана, Египта, Эфиопии и Объединённых Арабских Эмиратов увеличило экономическую и геополитическую ценность группы для Турции. В саммите примут участие все лидеры стран СНГ, входящие в региональный блок постсоветских стран (а Азербайджан подал заявку в БРИКС), которые Турция включает в зону своего влияния, строя "Великий Туран". Не потерять их — задача Анкары.

Как Анкара будет обуславливать свою позицию в НАТО и ЕС

Сохранить отношения с Западом тоже важно для Турции. С ЕС Турция торгует больше, чем с БРИКС (60% от общего объёма её торговли). БРИКС и западный альянс во главе с США находятся в противоположных лагерях по основным геополитическим спорам. Не ясно, как Турция решит эту проблему. Её могут поставить перед выбором и те, и другие. Вероятно, Анкара будет искать отговорки, типа БРИКС — это не организация, а платформа, не имеющая секретариата или центра.

Также Турция считает, что не столкнётся с западными санкциями в краткосрочной перспективе, если она станет членом БРИКС. Анкара также не будет форсировать членство в организации, предпочитая сначала стать членом НБР.

Очень важно, куда будет развиваться БРИКС. Если объединение институализируется и эволюционирует в некий Таможенный союз, то Турции придётся пожертвовать Таможенным союзом с ЕС.

В современном мире экономика и политика зависят друг от друга. Готов ли Эрдоган к жертвам, станет ясно в ближайшее время.

Осталось ответить на вопрос, нужна ли Турция в БРИКС? Думается, что показать "дулю" НАТО и ЕС никто не откажется.

Читайте по теме: Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Министр финансов России рассказал, будет ли единая валюта БРИКС

Россия работает над созданием депозитарной системы БРИКС

Уточнения

Редже́п Тайи́п Эрдога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan [reˈdʒep taːˈjip ˈerdoː.an]; род. 26 февраля 1954, Касымпаша, Стамбул или Бейоглу, Стамбул, Стамбул, Турция) — турецкий государственный и политический деятель, действующий 12-й президент Турции с 28 августа 2014 года. Грузин по происхождению. На президентских выборах 2023 года, впервые прошедших в два тура, вновь одержал победу, набрав 52 % голосов и опередив кандидата от объединённой оппозиции.



БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.





Каза́нь (тат. Казан) — город в России, столица Республики Татарстан, порт на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки. Крупнейший по численности населения город в Приволжском федеральном округе и на реке Волге, пятый по численности населения город в стране.

