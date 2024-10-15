Чехия хорошо зарабатывает на нефти из России

Чехия не спешит отказываться от импорта российской нефти

2:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Чехия продолжает закупать российскую нефть, несмотря на заявления о намерении отказаться от неё. Это решение оказалось выгодным для страны, отмечает польское издание Onet. pl.

Фото: wikimedia.org by Rama, CC BY 2.0

В 2023 году чешская нефтяная компания Orlen Unipetrol получила более миллиарда евро за счёт закупок российской нефти. Это позволило компании получить прибыль в размере около 1,2 миллиарда евро.

Напомним, Евросоюз ввёл эмбарго на импорт российской нефти. Однако центральноевропейские государства, получающие нефть из России по трубопроводам, освобождены от его соблюдения.

Им дано дополнительное время для поиска новых поставщиков.

Поляки утверждают, что Чехия может обеспечить нормальные поставки нероссийской нефти через трубопроводы Transalpine и Adria.

А в министерстве промышленности Чехии заверяют о приверженности прекращению зависимости от российского ископаемого топлива.

Orlen Unipetrol утверждает, что соблюдает все законы и действует на основании освобождения от санкций ЕС. Компания готовится к полному переходу на нероссийские виды нефти. И 90% нефти, перерабатываемой на заводах Orlen, поступает не из России.

Сама Orlen, стоит заметить, это польская компания, которая занимается переработкой и продажей нефти и нефтепродуктов в ряде европейских государств.

Причина сохранения Чехией импорта из России в том, что эта нефть продаётся по более низким ценам, чем альтернативы, например, импортируемые из Азербайджана. Это означает, что её можно перерабатывать и продавать как бензин, дизельное топливо и авиационное топливо с большей прибылью, поясняется в статье.

Но вообще стоит отметить, что европейская пресса по какой-то причине вдруг взялась за тему прибыли, извлекаемых Чехией из импорта российских энергоресурсов.

Накануне, например, в европейской версии издания Politico был опубликован материал, в котором говорилось, что Чехия израсходовала на закупку российского энергетического сырья семь миллиардов евро за два с половиной года. А на "помощь Украине" было потрачено 1,29 миллиарда евро за то же время.

При этом представители властей Чехии постоянно выступают с антироссийскими заявлениями. Что, как выяснилось, отнюдь не противоречит желанию извлечь хорошую прибыль от импорта энергоресурсов из России. Впрочем, едва ли это такая уж новость, чехи в этом отнюдь не одиноки.