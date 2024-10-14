Польша добилась запрета на бутан из России. И теперь будет платить за него больше

Польша будет платить большое после запрета на экспорт пропана и бутана из России

В структуре импорта Польши сжиженные углеводородные газы (СУГ) занимают значительную долю. После того как Россия из-за санкций прекратит поставки СУГ в Европу, для Польши этот вид топлива станет дороже на 10-20 процентов, сообщает местный портал money.pl.

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Польские эксперты оценивают долю России в импорте СУГ в Польшу примерно в 50 процентов. Общий объём импорта углеводородных газов в Польшу в 2023 году составил 2,6 млн тонн, из которых 1,2 млн тонн — из России. По итогам прошлого года именно Российская Федерация стала крупнейшим поставщиком СУГ в Польшу.

Сейчас СУГ используют почти 4,5 млн польских домохозяйств, а ещё три миллиона автомобилей в стране работают на газомоторном топливе.

Напомним, в рамках 12-го пакета санкций против России было принято решение, что с конца 2024 года поставки российских СУГ в Евросоюз, даже по действующим контрактам, будут запрещены.

Санкционный пакет был принят в декабре 2023 года, и с тех пор новые контракты не заключаются. Однако по контрактам, которые действовали на момент принятия 12-го пакета санкций ЕС, запрет введён не сразу, а с отсрочкой в 12 месяцев.

Именно Польша, как основной потребитель российских сжиженных углеводородных газов, выступила за введение запрета на их импорт.

СУГ получают в процессе нефтедобычи как сопутствующий газ, а также как побочный продукт переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах. Хотя современные технологии позволяют разделять летучие углеводородные фракции, обычно этого не делают, особенно когда речь идёт о сжиженном топливе, которое в основном состоит из пропана, бутана и изомерного бутана в различных пропорциях.

Европейские страны традиционно были одними из основных экспортных направлений для СУГ из России. Польша является крупнейшим потребителем. Кроме того, российские СУГ поставлялись в страны Балтии и Финляндию.

Популярность российских СУГ в Восточной Европе обусловлена их доступностью и удобной логистикой: пропан-бутановые смеси доставляются туда по железной дороге.

По мнению экспертов, теперь Российская Федерация будет развивать экспорт по другим направлениям. В частности, в Турцию и в Китай.