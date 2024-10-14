В Китае рассказали о многомиллиардном "подарке" России

NetEase: Китай предоставил России 80 млрд юаней

Несколько дней назад глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о взаимоотношениях между Россией и Китаем. Он отметил, что за последние годы сотрудничество между двумя странами достигло беспрецедентно высокого уровня.

Фото: Openverse by Japanexperterna.se, CC BY-SA 2.0

Отношения между двумя странами действительно хороши. И на этом фоне Китай сделал России очень ценный "подарок", стоимость которого составляет 80 миллиардов юаней, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Его автор отметил, что из-за западных санкций Россия столкнулась с трудностями при реализации своих масштабных энергетических проектов в Арктике. В частности, США ввели ограничения против компаний, связанных с российским газовым проектом "Арктик СПГ-2".

В результате многие иностранные инвесторы отказались от сотрудничества с Россией, в том числе и по арктическим энергетическим проектам. Это привело к тому, что Россия столкнулась с необходимостью привлечения новых инвестиций и отсутствием доступа к некоторым технологиям.

В ответ на санкции президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развивать арктические проекты по добыче энергоносителей, включая развитие инфраструктуры для транспортировки сжиженного природного газа. Москва полна решимости продолжить работу в этом направлении, несмотря на санкции и уход западных компаний. И в этом ей поможет "подарок", который сделал Китай, говорится в материале.

Его автор сообщил, что Китай в последнее время инвестировал значительные средства в российские проекты по добыче газа в Арктике. По самым скромным оценкам, речь идёт о 80 миллиардах юаней. Также были предоставлены некоторые технологии.

Однако "подарки" на этом не закончились. Страны договорились о транспортировке газа по Северному морскому пути, который в перспективе может стать новым Суэцким каналом.

В результате освоение Арктики идёт полным ходом, что вызывает недовольство в США. Американцы "хватаются за голову" от происходящего, опасаясь, что Россия окончательно перехватит инициативу в этом важном регионе и её будет не догнать, считает автор материала.

Также США крайне недовольны "подарками", которые Китай сделал для России. Они угрожают санкциями против китайских компаний, которые помогают России осваивать северные регионы.

Разумеется, ни о каких "подарках" речи здесь не идёт. У Китая вполне понятные экономические (да и политические) интересы в Арктике. КНР активно инвестирует в проекты в северных широтах. И не только в России, но и, например, в Гренландии, Исландии, Финляндии.