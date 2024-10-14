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Олег Артюков

Запад не дотянулся до всех активов РФ из-за верного решения руководства страны

Jpost: Запад не смог дотянуться до всех активов России из-за её неординарного шага
2:34
Экономика

В условиях ухудшения отношений с западными странами российское государство столкнулось с санкциями, которые привели к заморозке части резервов Центробанка РФ. Теперь доступ к этим активам ограничен.

Jpost: Запад не смог дотянуться до всех активов России из-за её неординарного шага
Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

Однако не все валютные активы России оказались под ударом. Благодаря неординарному шагу руководства страны, сотни миллиардов долларов удалось сохранить, говорится в материале издания The Jerusalem Post (Jpost).

"Санкции, введённые западными странами в 2022 году, возможно, ограничили доступ России к некоторым финансовым активам, но её золотые резервы остались вне зоны действия этих ограничений", — отмечает его автор.

Обозреватель Jpost подчёркивает, что несколько лет назад в Москве приняли решение начать активно накапливать золото. Это был смелый шаг, так как в те годы драгоценный металл не пользовался особой популярностью.

Но план сработал. Часть резервов Центробанка РФ была переведена в золото, а когда США и их союзники ввели санкции, они не смогли ничего сделать с золотым запасом России, который хранился на территории страны. В отличие от валютных резервов, золото невозможно конфисковать. Во многом благодаря этому экономика России смогла выстоять.

Недавно стало известно, что золотой запас России достиг исторического максимума. По состоянию на 1 октября 2024 года он составил 199,764 миллиарда долларов США. Золото теперь занимает рекордные 31,5 процентов от общих резервов страны.

"Хотя значительная часть валютных резервов России находится под жёсткими ограничениями, золотые запасы остаются неприкосновенными", — отмечает эксперт.

Золото, наряду с активами, номинированными в китайских юанях, стало ключевым инструментом для российского Центрального банка. Тот факт, что Россия активно скупает драгоценный металл, говорит о том, что она бросает вызов Западу и его финансовой системе, где главную роль играет американский доллар.

По мнению автора материала, в условиях нестабильности мировой экономики золотой запас России может изменить ситуацию, бросив вызов доминированию доллара. И отправив чёткий сигнал: во времена потрясений золото остаётся главным активом.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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