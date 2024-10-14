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Любовь Степушова

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Экономика » Финансы » Банки

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

БРИКС строит "Мост" — новую финансовую систему

Есть несколько вариантов обхода западной финансовой системы, которая закрыта или будет закрыта для многих стран БРИКС. Они будут обсуждаться на саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября, пишет Bloomberg. Новая платёжная система, альтернативная SWIFT, уже получила название BRICS Bridge ("Мост БРИКС")

Предусматриваются:

  • развитие сети коммерческих банков, которые могут проводить операции в местных валютах;
  • установление прямых связей между центральными банками стран-участниц;
  • создание центров взаимной торговли такими товарами, как нефть, природный газ, зерно и золото;
  • использование технологии распределённого реестра (DLT)* для криптовалют или новой многонациональной платформы, позволяющей проводить расчёты с использованием токенов** (токенизированы будут золото и товары).

Технология DLT может сократить время обработки и затраты на переводы, поскольку отпадут корреспондентские организации и проверки соответствия, что позволит странам БРИКС экономить до 15 млрд долларов в год при условии, что половина всех трансграничных переводов будет осуществляться с использованием таких транзакций, пишет Bloomberg.

У БРИКС будут собственные депозитарий и страховая компания

Министр финансов Антон Силуанов на заседании министров финансов объединения в Москве сообщил, что "необходимо формировать новые условия или даже новые институты, аналогичные бреттон-вудским институтам, но в рамках БРИКС".

По его словам, помимо общей платёжной системы, в БРИКС озадачены созданием депозитарной системы BRICS Clear, которая будет основываться на технологии распределённого реестра, а также перестраховочной компании.

"Мы хотим создать систему учёта ценных бумаг внутри нашего сообщества по аналогии с теми, которые существуют на Западе", — сказал Силуанов.

Никакой спешки не будет

Эксперты предупреждают, что статус доллара как крупнейшей в мире торговой валюты вряд ли изменится в среднесрочной перспективе, однако разрабатываемые новые механизмы, использующие криптовалюты и цифровые валюты центральных банков, представляют собой долгосрочную проблему как для доллара США, так и для SWIFT и могут ослабить влияние санкций.

Заметим, что даже при отсутствии альтернативных трансграничных платёжных систем Россия уже нашла способы обойти западные санкции с помощью различных обходных путей (теневой флот, параллельный импорт). А SWIFT — это очень старые технологии и системы, которые были разработаны много лет назад. Это как факсимильный аппарат по сравнению с интернетом для передачи данных.

Поэтому никто спешить не будет, а будет вестись планомерная работа по созданию собственной финансовой системы, которая неизбежно будет набирать популярность.

Кого будут принимать в БРИКС

Объединение БРИКС, в которое входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка, в январе расширилось, приняв Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Эфиопию и Египет.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что расширение группы — не самоцель, надо повышать её потенциал и авторитет. На саммите БРИКС будут разработаны критерии приёма в организацию. Главное требование — неприсоединение к односторонним санкциям Запада.

На страны БРИКС приходится 41% населения мира, 26% площади суши на четырёх континентах, 37% мировой экономики, и в совокупности в мире страны БРИКС добывают более 25% нефти и 50% железной руды.

*DLT — это электронная система баз данных, распределённая между несколькими сетевыми узлами или устройствами без единого центра управления. DLT позволяет записывать и хранить информацию в Сети, которая одновременно является децентрализованной (данные хранятся на нескольких серверах) и распределённой (эти узлы взаимосвязаны и взаимодействуют между собой). Криптовалюта будет единицей оплаты в этой системе.

**Токен — единица учёта, не являющаяся криптовалютой, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе, иными словами, выполняющая функцию "заменителя ценных бумаг" в цифровом мире. Токены представляют собой запись в регистре, распределённую в блокчейн-цепочке.

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Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.
 

Платёжная систе́ма — совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики другому. Платёжные системы являются одной из ключевых частей современных монетарных систем.
 

Анто́н Ге́рманович Силуа́нов (род. 12 апреля 1963, Москва, СССР) — российский государственный деятель, экономист. Министр финансов Российской Федерации с 2011 года, член Совета безопасности Российской Федерации (с 2011 года). Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 2018 по 2020 год. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2008). Доктор экономических наук (2012). Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы брикс казань сергей рябков антон силуанов
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