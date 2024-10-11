Диана Сперанская: как продвигать beauty-индустрию на международном рынке

Диана Сперанская, мастер-тренер татуажа из Петропавловска-Камчатска и основатель школы-студии перманентного макияжа, рассказала, как продвигать российскую beauty-индустрию и вывести свои инновации на международный рынок.

Фото: Фото из личного архива Дианы Сперанской

В интервью Диана поделилась, как она способствовала развитию индустрии красоты на Дальнем Востоке и стала известным тренером на рынке Азии.

— Диана, здравствуйте! Давайте начнем с простого вопроса: как вы считаете, почему перманентный макияж приобрел такую популярность среди девушек?

— Во-первых, все девушки мечтают быть красивыми "без макияжа” — а перманент как раз дает такой эффект. Во-вторых, возможность скорректировать мелкие недостатки — шрамы на бровях, форма губ. И, конечно, длительный эффект — перманент держится до 2-х лет.

— Какие тренды вы видите в индустрии красоты в России и за ее пределами?

— Главный тренд последних лет — естественность. Все стремятся к подчеркиванию натуральной красоты — легкие брови, мягкие текстуры, здоровая кожа. Также наблюдается тенденция к индивидуальности — теперь вместо маскировки особенностей лучше их подчеркивать.

Неважно, в России или нет, бьюти-мастера стараются изучать и создавать новые технологии, которые позволят персонализировать процедуру. Например, если речь идет об оформлении бровей, приоритет отдается техникам, подчеркивающим другие черты лица.

Также в других странах есть глобальный тренд на экологичность и этичность используемых материалов. В России он пока только зарождается.

— Расскажите о своем карьерном пути: как вы начали работать в сфере перманентного макияжа и что вдохновило вас сменить профессию с переводчика на мастера в бьюти-индустрии?

— Я действительно училась на переводчика английского и японского языков, а затем долго работала в маркетинге, но однажды поняла, что хочу сменить сферу.

Один счастливый случай подтолкнул меня к решению — я была у стилиста перед важным мероприятием, он не успел сделать макияж и мне пришлось взять ситуацию в свои руки. Опыта визажиста у меня не было, но неожиданно мой образ получил огромное число комплиментов. Именно тогда я решила попробовать себя в сфере красоты и записалась на первое обучение во Владивостоке., потому что у меня в городе квалифицированных мастеров еще не было. Затем начала дополнительно учиться работать с бровями — мне всегда хотелось помогать девушкам гармонизировать свою внешность.

— В 2021 году в Петропавловске-Камчатске вы открыли собственный салон — студию Дианы Сперанской. Тогда вы стали первопроходцем в области перманентного макияжа у себя в городе. Не страшно было выходить на рынок с новой технологией?

— Честно, страшно (смеется). Но у меня была сильная мотивация — повышать уровень мастеров в городе. Когда я работала бровистом, я постоянно сталкивалась с асимметрией, перещипанными бровями и понимала, что краской это не исправить. Искусство перманентного макияжа в возможности сделать брови, которые подчеркнут индивидуальные особенности и сохранят естественную красоту. Мне хотелось открыть новые перспективы для девушек родного города. Тем более, что к моменту открытию у меня была большая клиентская база — за моими услугами приезжали даже из соседних городов.

— Помимо того, ваш салон лидирует по рейтингу 2GIS и имеет огромное количество положительных отзывов, вы обучаете авторской методике перманента. Что вас вдохновило на передачу знаний и какие ваши принципы в преподавании?

— Я следую одному принципу — передать собственный опыт и обучить следующее поколение мастеров. Мои услуги стоят выше среднего на рынке, поэтому не все могут попасть именно ко мне. Однако я хочу делать красоту доступной и растить новых специалистов. На сегодняшний день я провела мастер-классы более, чем для 3500 слушателей. Мне приятно, что приходят и совсем молодые девочки — недавно моя 18-летняя ученица Таня уже заняла 2-е место на своем первом региональном чемпионате татуажа. Когда она прислала мне диплом, я даже расплакалась.

— Вы один из немногих мастеров в России, кому удалось привлечь международное внимание к своим работам. Расскажите, как удалось вывести свою технику на такой уровень и какими наградами вы гордитесь больше всего?

— Во всем мире сейчас тренд на натуральную красоту, а техник, которые позволяют достичь естественного эффекта, очень мало. Поэтому меня стали приглашать выступить с мастер-классом сначала в разные города, а затем в разные страны. Также я решилась выступить на разных чемпионатах — например, Stellar beauty, "Проявись”, IP Awards и во всех вошла в шорт-листы.

Там меня заметили и стали приглашать уже в качестве судьи. В этом году я ездила в Гуаньчжоу на крупнейшую кантонскую выставку и выступала там в качестве спикера. Я действительно горжусь тем, что вхожу в топ-50 мастеров России по версии Global WOULD PMU RATING — потому что в нашей стране много талантов и огромная конкуренция между специалистами.

— Совсем недавно вы вернулись с чемпионата Asia Star, где блестяще выступили. Какие дальнейшие планы?

— В ближайшее время я планирую запатентовать собственную технологию перманента "Shade brows” — мне неоднократно удалось победить с ней на конкурсах мастеров татуажа, поэтому ее стали активно копировать другие специалисты, потому что аналогов практически нет. С одной стороны, это приятно, с другой — хочется защитить свой труд и технологию, в которую были вложены тысячи часов работы с клиентами и исследования разных материалов.

— А если говорить о более долгосрочных планах?

— Я продолжаю проводить мастер-классы по перманентному макияжу по всему миру — моя миссия в том, чтобы повышать качество работ как в родном регионе, где еще буквально 10 лет назад о перманенте и не слышали, так и в других странах, где мастера хотят выходить на новый уровень.

— Диана, я знаю, что вы увлекаетесь благотворительностью, хотя не любите об этом говорить. Поделитесь, пожалуйста, какие социальные инициативы вы поддерживаете в своей работе?

— Моя студия красоты регулярно проводит бесплатные процедуры для онкобольных людей. Потому что тяжело переживать трудности, когда отражение в зеркале каждый день портит настроение. Также я помогаю бездомным животным и приютам, которые за ними следят. А вообще мечтаю в будущем открыть собственный фонд помощи женщинам, которые попали в трудные ситуации.