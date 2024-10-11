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Олег Артюков

Финская госкомпания избежала многомиллионных убытков благодаря России

Россия спасла финскую госкомпанию от убытков в сотни миллионов евро
Экономика

Финская государственная финансовая компания Finnvera смогла избежать убытков в сотни миллионов евро, связанных с кредитами, благодаря гарантиям, предоставленным российским бизнесом.

Россия спасла финскую госкомпанию от убытков в сотни миллионов евро
Фото: commons.wikimedia.org by Avij is licensed under public_domain

В 2022 году эксперты компании прогнозировали возможные потери в размере не менее 250 миллионов евро, но российский бизнес быстро погасил большую часть долгов, сообщает Yle со ссылкой на заявление главы направления Finnvera по работе с крупными клиентами Юсси Хаарасилта.

До начала конфликта на Украине компании из России получили кредиты на общую сумму около 700 миллионов евро. С учётом кредитных обещаний общая сумма составляла около миллиарда евро. Из-за западных санкций платёжные каналы были заблокированы, но к концу 2022 года компании из России начали погашать свои долги.

"К концу 2022 года сумма снизилась до 420 миллионов евро, а к концу прошлого года осталось менее 100 миллионов евро. Погашение долгов прошло очень успешно, чему способствовало и эффективное управление рисками", — отметил Хаарасилта.

Finnvera чаще всего сотрудничала с крупными компаниями в лесной, телекоммуникационной и судостроительной отраслях. По мнению представителя финской компании, одна из причин быстрого погашения долгов со стороны российских компаний — возможность сохранять платёжеспособность даже в нынешних условиях.

"Крупные международные компании стремятся выполнять свои обязательства просто для сохранения репутации", — сказал Юсси Хаарасилта.

К июню этого года почти все компании из Финляндии, которые вели бизнес в России до начала конфликта на Украине и последовавших за ним санкций Европейского союза, покинули российский рынок.

Глава отдела по экологическим вопросам Центральной торгово-промышленной палаты Пяйви Похьянхеймо подчёркивала, что "не для всех компаний уход был лёгким".

Согласно информации на сайте Finnvera, Финляндия предоставила кредит Сбербанку для поставки оборудования Nokia для ПАО "МегаФон", кредит для Unicredit Bank Austria на поставку оборудования финской компании Valmet Technologies на АО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат".

Кроме того, были выданы кредиты на строительство нескольких судов на верфи Helsinki Shipyard для владевшей верфью на тот момент российской компании "Водоход", специализирующейся на речных круизах, и другие.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы кредит евросоюз финляндия
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