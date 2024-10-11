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Олег Артюков

Россия готовит серьёзный ответ на санкции Запада — Myśl Polska

Myśl Polska: Москва готовит сокрушительный ответ на санкции Запада
5:37
Экономика

Президент России объявил о планах по созданию альянсов в сфере добычи и экспорта сырья. У России есть богатый опыт в этой области, особенно в сотрудничестве с ОПЕК, говорится в материале издания Myśl Polska.

Myśl Polska: Москва готовит сокрушительный ответ на санкции Запада
Фото: Creative Commons by by wbaiv, by wbaiv, CC BY-SA 2.0

В 2016 году, когда цены на нефть упали ниже 30 долларов, Россия и ОПЕК создали альянс ОПЕК+, который ныне доминирует на рынке нефти. Это соглашение помогло повысить и стабилизировать цены, что принесло экспортерам нефти значительную прибыль, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) имеет гораздо меньшее влияние. Эта организация, которая скоро отметит свой 20-летний юбилей, не может манипулировать мировым рынком, так как экспортные мощности США в сфере торговли сжиженным природным газом не позволяют ей этого.

Если на нефтяном рынке ОПЕК можно назвать картелем, то на газовом ФСЭГ остаётся лишь площадкой для обмена мнениями и знаниями о рынке.

Однако теперь настало время для других видов сырья. Россия является мировым лидером по ключевым для мировой экономики минералам, входя в первую тройку стран с крупнейшими запасами этих ресурсов.

Например, Россия обладает значительными запасами палладия — ей принадлежит почти половина (46 процентов) мировых запасов этого металла. На Россию также приходится 44 процента его мировой добычи.

Палладий — это важное сырьё для производства автомобильных фильтров, систем очистки воздуха на промышленных предприятиях, так как он отлично поглощает загрязняющие вещества.

Россия доминирует по запасам алмазов (55 процентов), добывая в мировом масштабе 40 процентов технических и 32 процента ювелирных видов этих минералов.

Россия также обладает значительными запасами золота (23 процента мировых запасов), десять процентов ежегодной добычи этого драгоценного металла приходится на российские компании. Она является лидером в области добычи асбеста (48 процентов мировой добычи).

Уран — важный ресурс для России, но по его запасам она уступает Австралии и Казахстану. Однако в сфере обогащения урана "Росатому" принадлежит 36 процентов мирового рынка.

Россия ежегодно производит 2,7 тысяч тонн топлива для атомных электростанций, экспортируя его 33 потребителям в 14 странах. Однако доходы в этой сфере нельзя назвать впечатляющими — всего 1,2 миллиарда долларов, что является незначительной суммой по сравнению с 112 миллиардами от нефти.

Интересно, что с мая 2024 года США запрещают импорт урана. Этот запрет, как ожидается, начнёт действовать через четыре года. Американцы хотят за это время наладить собственное производство ядерного топлива, чтобы преодолеть зависимость от крупнейшего иностранного поставщика — "Росатома".

Быстрый ответ России может разрушить эти планы и поставить атомную энергетику США в ещё более сложное положение.

В вышеупомянутых областях Россия является мировым лидером, но есть ещё длинный список других сырьевых товаров, где она входит в "высшую лигу".

По данным Геологической службы США, Россия занимает второе место по производству ванадия, необходимого для автомобильной и металлургической промышленности — 20 процентов мировой добычи. Она также занимает второе место по производству калия (карбонат калия, основа калийных удобрений) — 17 процентов, платины — 13 процентов, теллура — 12 процентов, ферросилиция (необходимого для производства стали) — 11 процентов, аммиака — девять процентов.

Россия также занимает второе место по производству никеля — ей принадлежит девять процентов его мирового производства и 19 процентов экспорта.

Титан, материал с уникальным сочетанием лёгкости и прочности, покупают у России 26 стран, в том числе Германия, на которую приходится 42 процента импорта.

Недавно Владимир Путин поручил правительству подготовить планы по введению эмбарго на ключевые сырьевые товары для стран, применяющих санкции против России. Отметив при этом, что во вред себе делать ничего не нужно.

С помощью этой стратегии российский лидер хочет укрепить российскую экономику, чтобы перерабатывать сырьё внутри страны, увеличивая его добавленную стоимость, как это было сделано с природным газом, когда огромные средства вкладывались в строительство заводов по производству полиэтилена, полипропилена или тех же удобрений, чья позиция в Европе сейчас недосягаема для конкурентов.

Если этот план будет реализован, это станет болезненным ударом для Европы. США тоже ощутят последствия, но в меньшей степени. Однако это неудивительно, ведь именно Европа несёт самые большие издержки, связанные с нынешним конфликтом, отмечает Myśl Polska.

Сейчас в российском правительстве по поручению президента ведут работу над тем, какие ограничения на экспорт сырья можно было бы ввести. И обещают, что это не займёт много времени.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы европа
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