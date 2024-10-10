Министр финансов России рассказал, будет ли единая валюта БРИКС

Силуанов рассказал, как обстоят дела с единой валютой стран БРИКС

3:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

На данный момент вопрос о создании новой единой валюты для стран-членов БРИКС не актуален. Вместо этого обсуждается необходимость разработки новой платёжной системы, в которой будут использоваться национальные валюты, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью RT Arabic.

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По его словам, существует острая потребность в создании альтернативной финансовой системы, которая позволит странам использовать свои национальные валюты, включая цифровые финансовые активы. Он также отметил, что многие страны уже выпускают свои цифровые валюты.

По словам Силуанова, "вопрос их стыковки и расчётов — это вот как раз наша задача".

Напомним, ранее он сообщил, что Министерство финансов России работает над созданием депозитарной системы BRICS Clear, основанной на технологии распределённого реестра. По его словам, система учёта ценных бумаг БРИКС создаётся по аналогии с существующими на Западе, но с учётом ограничений, которые не позволяют использовать её России и другим странам.

Тем временем, президент Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилма Руссефф заявила, что финансовая организация планирует использовать национальные валюты для инвестирования в частный сектор экономики стран-членов организации.

По словам Руссефф, частный сектор страдает от последствий роста стоимости финансирования международных проектов, поскольку не может контролировать ни процентные ставки, ни обменные курсы.

"Когда Федеральная резервная система США принимает решение изменить политику и повышает процентные ставки, размер долга тех, кто брал кредиты в долларах, меняется. Мы же хотим, чтобы финансирование осуществлялось в национальной валюте, чтобы потоки доходов и платежей совпадали", — отметила она.

Президент НБР также напомнила, что на саммите БРИКС в 2023 году в ЮАР члены организации договорились изучить возможности создания общей валютной системы. "Пока неясно, будет ли это валюта БРИКС или несколько валют от каждой страны. Главное, чтобы это была платёжная система", — заявила она.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что к саммиту БРИКС в Казани, который состоится 22-24 октября, будет подготовлен доклад о возможных вариантах создания альтернативных платёжных платформ для расчётов между странами организации.

Отметим, в западной прессе появляется довольно много материалов, авторы которых рассуждают о возможности появления валюты БРИКС или создания новой платёжной системы.

Практически общим является мнение, что появление тех или иных форматов финансовых расчётов весьма вероятно, поскольку зависимость от американского доллара не устраивает уже многие страны.