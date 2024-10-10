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Олег Артюков

Алжир не допустил компании из Франции к участию в тендере на импорт пшеницы

Алжир отказался от импорта пшеницы из Франции
2:46
Экономика

Алжир не допустил французские компании к участию в тендере на импорт пшеницы. Это решение могло быть вызвано противоречиями в отношениях этого североафриканского государства с Францией.

Алжир отказался от импорта пшеницы из Франции
Фото: freepik.com by montypeter, PDM

Во вторник французские компании не получили приглашения к участию в тендере, который проводило Алжирское межпрофессиональное агентство зерновых, сообщает агентство Reuters. Кроме того, компаниям, которые были допущены к тендеру, рекомендовали не предлагать французскую пшеницу.

Алжир является одним из крупнейших покупателей пшеницы в мире. На протяжении многих лет Франция была ключевым поставщиком в североафриканскую республику.

В отношениях между Алжиром и Францией наблюдается напряжённость. Власти Алжира 30 июля приняли решение отозвать своего посла во Франции в связи с тем, что официальный Париж признал план Марокко о предоставлении автономии Западной Сахаре как основу для разрешения конфликта. Алжир поддерживает право сахарского народа на самоопределение и независимость.

Тем временем, заметно увеличился импорт в Алжир российской пшеницы. В частности, поставщики из России выиграли вышеупомянутый тендер, а это 510 тысяч тонн зерна. В российском торгпредстве отметили, что если тенденции сохранятся, то Россия может поставить в Алжир в этом году три миллиона тонн зерна.

В 2023 году Алжир занял второе место среди крупнейших импортёров российской пшеницы, в этом году тенденция сохраняется.

По оценкам экспертов, Россия впервые в текущем сезоне поставила в Алжир больше пшеницы, чем страны Евросоюза, достигнув летом объёма в 1,2 млн тонн, согласно данным Еврокомиссии. На этом фоне экспорт французской пшеницы на алжирский рынок резко сократился с 1,6 млн тонн до 200 тысяч тонн за период с июля 2023 года по январь 2024 года.

При этом Россия увеличивает экспорт пшеницы не только в Алжир, но и в соседние с этой страной Марокко и Тунис. И в этих странах ранее основным поставщиком была Франция.

Однако сейчас, как отмечает региональная пресса, Россия стала ключевым поставщиком, вытесняя французские компании. 

Ранее марокканские издания сообщали, что стране могут потребоваться дополнительные закупки пшеницы из-за проблем с урожаем. И российские компании готовы обеспечить необходимые поставки в Марокко.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы алжир марокко франция
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