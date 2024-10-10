В поисках альтернативы: всё больше стран считают доллар опасной валютой

США сами стали мишенью, использовав доллар как инструмент давления

Как известно, против России в данный момент западными странами введено больше санкций, чем против какого-либо государства ещё. В частности, был заблокирован доступ к международным платёжным системам, продолжаются попытки ограничения экспорта энергоресурсов и так далее.

Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, CC BY-SA 4.0

Кроме того, Россия потеряла доступ к части своих валютных резервов — была заморожены активы на сумму около 300 миллиардов долларов. Но в момент блокировки российских активов в тех же США едва ли могли представить, к каким последствиям это приведёт, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baidu.

По мнению его автора, используя доллар в качестве инструмента давления, США сами стали мишенью.

Он обратил внимание на то, что недавно поступили любопытные новости. Стало известно, что импорт российского золота в Гонконг увеличился вдвое. В августе туда было отправлено 8,4 тонны драгоценного металла стоимостью 650 миллионов долларов. По оценкам финансовых аналитиков, это является негативным сигналом для США.

В последнее время в мире наблюдается резкий рост спроса на золото. Центральные банки по всему миру скупают тонны этого металла, несмотря на его стоимость. При этом стоимость золота достигла рекордных значений за последние десятилетия из-за феноменального спроса.

Это связано с тем, что введение санкций против России западными странами вызвало беспокойство у многих стран. И они стремятся обезопасить себя, покупая драгоценный металл, поскольку до него США и их союзникам будет сложно добраться.

"Как недавно заявил бывший представитель Бразилии в МВФ Пауло Ногейра Батиста, доллар стал опасной валютой. Всё больше стран ищут ему альтернативу", — отмечает автор материала.

Ирония ситуации заключается в том, что Россия не только подверглась санкциям и привлекла к ним внимание всего мира, но и показала, как можно справляться с этими ограничениями. Несколько лет часть российских резервов была переведена в золото, в результате чего страна приобрела сотни тонн металла.

И когда США ввели против неё санкции, они заблокировали долларовые резервы страны, но не смогли ничего сделать с золотым запасом России.

Теперь многие страны следуют её примеру и меняют доллары на золото. Россия помогает им в этом. Будучи крупным производителем драгоценного металла, она продаёт золото странам, которые хотят снизить свою зависимость от американской валюты, считает автор материала.

Так что чем больше стран откажутся от долларов в пользу золота и других валют, тем быстрее американская валюта потеряет влияние в мире. А стало быть, США лишатся своей главной силы в международной финансовой системе. И не только финансовой, это ведь ещё и средство политического влияния.