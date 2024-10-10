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Александр Приходько

Екатерина Лебедева: Дружба с государством для многих компаний – стратегическая необходимость

Экономика

Известный российский эксперт в области GR-продвижения рассказала, как грамотные стратегии взаимодействия с госорганами влияют на успех бизнеса.

Екатерина Лебедева: Дружба с государством для многих компаний – стратегическая необходимость
Фото: Фото из личного архива Екатерины Лебедевой

Ключ к успеху в деловом мире — партнерские отношения. И отношения бизнеса и государства не исключение. Власти на всех уровнях все чаще обращаются к бизнесу за помощью в решении проблем как социальных, так и экономических. А частным компаниям такое сотрудничество, как правило, дает ряд преимуществ — от повышения узнаваемости до новых возможностей для роста. Это особенно ценно, если нужно освоить новый рынок или зарекомендовать себя в конкурентной среде, говорит эксперт в области налаживания успешных связей между бизнесом и госорганами Екатерина Лебедева, GR-консультант корпорации "ИнФинТех", руководитель международного бизнес-сообщества "Русское деловое общество". Ее GR-стратегии помогли выйти в лидеры рынка не одной компании. О неочевидных аспектах влияния сотрудничества с государством на развитие компаний и значимости GR-продвижения — в интервью с Екатериной Лебедевой.

— Екатерина, еще лет десять назад бизнес чаще избегал помощи государства по принципу "лишь бы не мешало", сейчас все чаще стремится к сотрудничеству. Почему изменилось отношение?

— История показывает, что отношения между бизнесом и государством прошли долгий путь от конфронтации и контроля до сотрудничества и партнерства. Сегодня частные компании начали понимать, что успешное ведение бизнеса невозможно без налаженного взаимодействия с государством. Особенно четко это проявилось во время и после пандемии коронавируса, когда многие выжили только благодаря господдержке. Вопросы налогообложения, регулирования отраслей, поддержки инноваций и международных соглашений — все это тесно связано с государственными структурами и напрямую влияет на развитие компаний. Стало очевидно: для эффективного функционирования экономики необходим диалог, а не противостояние. Я общаюсь со многими предпринимателями и вижу, что для них "дружба" с государством является не роскошью, а стратегической необходимостью для долгосрочного успеха и устойчивого развития.

— Вы получаете большое количество заказов от бизнеса на продвижение. Как удается получить поддержку государства на самом высоком уровне?

— Чтобы компанию заметили, нужна эффективная стратегия взаимодействия с госорганами и общественностью для продвижения интересов бизнеса. Для каждой компании она индивидуальна и представляет собой широкий спектр методов и подходов, направленных на построение долгосрочных отношений и укрепление репутации. Она также предполагает активное участие в общественной жизни, благотворительности и других социальных проектах, что помогает компании укрепить свой имидж и повысить доверие со стороны общества и госорганов.

— Вы помогли многим компаниям получить и уважение в глазах госорганов, и контракты. Любой ли безымянный бизнес можно превратить в авторитетный?

— По моему опыту, — любой, но процесс требует значительных усилий и времени. Необходимо разработать и реализовать комплексную маркетинговую стратегию, включающую создание уникального бренда, качественный продукт или услугу, активную работу с клиентами и партнерами, использование различных каналов коммуникации, PR-активность и участие в профессиональных сообществах.

— А если компания известна, но с плохой стороны. Это можно исправить?

— Да, такую работу я провела в одной из мультипродуктовых IT-компаний, которая имела негативную репутацию, а сейчас ее руководство — лидеры мнений в интернет-пространстве и являются знаковыми фигурами в своей области, компанию знают на государственном уровне. За два года нашего сотрудничества ее оборот вырос на 35% и составил около 5 миллиардов рублей в год.

— На основе своих маркетинговых исследований и запросов бизнеса вы, как руководитель авторитетной организации "Русское Деловое Общество”, объединяющей более трех тысяч предпринимателей, разрабатываете поправки в законы. Над чем работаете сейчас?

— На данный момент в работе законопроект "О партнерских программах в Российской Федерации", который выведет на новый уровень эту форму делового сотрудничества, создав дополнительное регулирование отрасли. Проект закона в Госдуме уже поддержали. А внесение поправок в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации", над которыми мы работаем, позволит отказаться от классического кассового оборудования.

— Сейчас вы консультируете корпорацию "ИнФинТех", которая открыла первый частный технопарк в области финансовых технологий в России для поддержки IT-индустрии, и помогаете бизнесу в вопросах цифровой трансформации. Как это сочетается с вашей работой по продвижению компаний?

— Когда дело касается PR и GR, моя главная цель — обеспечить эффективное взаимодействие между компанией и ее целевыми аудиториями, будь то клиенты, партнеры, государственные органы или общественность. Цифровизация бизнеса позволяет компаниям стать более конкурентоспособными и устойчивыми на рынке. Для меня оба этих направления взаимосвязаны. Цифровые инструменты и платформы открывают новые возможности для продвижения продуктов и услуг, а PR и GR помогают создавать благоприятные условия для внедрения инноваций и укрепления позиций компании на рынке.

— С этой компанией вы подписали соглашение с Росконгрессом об обучении людей с инвалидностью на IT-специалистов. Насколько важно для продвижения бизнеса его участие в социальной сфере?

— Когда бизнес проявляет социальную ответственность и берет на себя, к примеру, образовательную миссию, это повышает его авторитет в глазах государства. Такая компания выгодно отличается от конкурентов и может рассчитывать на более тесное сотрудничество с Правительством, получение госконтрактов и освещение своей деятельности в крупных СМИ.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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