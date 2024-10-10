В РФ горят нефтебазы и НПЗ от ударов БПЛА ВСУ. Как оценить ущерб?

5:01 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Нефть

Очень неприятны удары ВСУ по российским НПЗ и нефтебазам, но ущерб от них незначителен не только в целом для экономики РФ, но и для нужд армии.

Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Украина показательно бьёт по НПЗ и нефтебазам России

Этой ночью беспилотники ВСУ поразили очередные нефтебазы на территории РФ — в Адыгее и Ростовской области поражены склады с ГСМ на военных аэродромах.

В среду, 9 октября, ещё не был потушен огонь на поражённой 7 октября нефтяной базе в Феодосии, также нанесён удар по нефтебазе в Воронежской области, здесь пожар был оперативно потушен.

В приграничных областях удары по объектам производства и хранения ГСМ наносятся постоянно. Радиус атак ВСУ расширяют, атакуя роями дронов. В сентябре были атакованы Московский НПЗ "Газпром нефти", Московский НПЗ в Капотне, были попытки атаковать Ярославский НПЗ, НПЗ в Ленинградской области, ранее БПЛА противника наносили удары по НПЗ и хранилищам ГСМ в Кировской области, Татарстане.

Минобороны РФ часто уклоняется от комментариев.

Что делается для снижения числа попаданий

Некоторые источники предполагают, что наводят БПЛА на объекты в РФ местные наводчики, поскольку около таких объектов стоят "глушилки" РЭБ. На "ждунов" спецслужбами объявлена "охота". Также есть предположения, что БПЛА запускаются из Прибалтики, Турции и даже с территории России. Меры пресечения здесь покрыты "туманом войны".

С 1 сентября вступил в силу подписанный президентом Владимиром Путиным закон, который позволяет "подразделениям транспортной безопасности бороться с дронами для защиты объектов транспортной инфраструктуры". Это разрешают делать с помощью подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов (физически).

Вокруг НПЗ и т. д. будут установлены зоны безопасности (какого радиуса?), где действует особый режим прохода людей и провоза грузов. Под особой охраной — надземная, подземная, воздушная и надводная части транспортных объектов.

Но ещё не обучен персонал, в Татарстане только идёт набор в местную ПВО для охраны. Не очень понятна и ответственность местной ПВО за ущерб. Будет ли охрана сбивать дроны, если их "обломки" нанесут ущерб предприятию?

Посмотрим на результаты работы этого закона хотя бы через месяц. Но на 100% и эта мера не спасёт, тотальную защиту любая ПВО не гарантирует, надо завершать успешно СВО.

Как оценить ущерб от атак украинских БПЛА

Однако заметим, что масштабы ущерба для РФ от поражения НПЗ и нефтебаз сильно преувеличиваются. Дефицита топлива в РФ нет. Первым сигналом о проблеме будет повышение акцизов на бензин и дизель, причём существенно — не на 2%, а на 20. Второе — будут введены талоны на горючее гражданским лицам, как было при дефиците топлива в "перестройку".

Пока таких мер нет, а это значит, что никто в правительстве не считает атаки на НПЗ сколько-нибудь серьёзной угрозой даже в долгосрочной перспективе. Учтём также, что в РФ работает примерно 70 НПЗ, производящих более 130 млн тонн топлива в год, а потребности армии в зоне СВО ничтожны (единицы процентов) по сравнению с гражданским потреблением. Уж армию-то всегда правительство топливом обеспечит.

Дефицит топлива в Крыму, например, иногда возникает от нерасторопности властей, которые не подстраховались с логистикой и не учли рост потребления в туристический сезон.

Горящая нефть или бензин — это красивая картинка для украинской пропаганды, на самом деле ущерб производству одиночными попаданиями БПЛА наносится не сильный. НПЗ быстро восстанавливают работу. Для целей анализа перспектив СВО на Украине следует считать российские топливные ресурсы бесконечными.

История России показывает, что страна умеет быстро мобилизовываться, сосредотачиваться и решать важные проблемы. Судьба дала возможность поучиться, воюя на Украине, в войне с НАТО (если случится) будет гораздо легче.

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Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту. БПЛА могут обладать разной степенью автономности — от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаются по конструкции, назначению и другим параметрам.



Нефтеперераба́тывающий заво́д — промышленное предприятие, основной функцией которого является переработка нефти в бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла, смазки, битумы, нефтяной кокс, сырьё для нефтехимии.



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