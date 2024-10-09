Shell ищет способы не платить компенсацию за "Сахалин-2"

Российская "дочка" британской нефтегазовой компании Shell начала процесс ликвидации после того, как Генеральная прокуратура РФ подала иск.
ООО "Шелл Нефтегаз Девелопмент" (ШНД) — дочерняя компания Shell — приняла решение о ликвидации. ШНД, которая является единственным российским резидентом Shell, закрывает свой офис в Москве, сообщает издание "Нефть и капитал".
Акционером ШНД является компания "Шелл ЕП Россия Инвестментс V Б. В." из Нидерландов, которая не была указана в качестве ответчика в иске. В иске также фигурируют другие структуры Shell, но все они находятся за пределами России.
Третьими лицами по иску являются "Газпром", "Сахалинская энергия" (оператор проекта "Сахалин-2") и Министерство энергетики.
Исковые требования Генеральной прокуратуры к дочерним компаниям Shell в России пока не были рассмотрены судом. Иск был подан 2 октября. В нём говорится о возмещении ущерба за неисполнение обязательств, но размер ущерба и конкретные обязательства не раскрываются.
Некоторые компании, указанные в качестве третьих лиц, выразили желание ознакомиться с материалами дела.
Напомним, в 2021 году президент России заменил оператора проекта "Сахалин-2" с Бермудских островов на российскую компанию "Сахалинская энергия". Shell покинула проект в 2022 году, не желая получить долю в "Сахалинской энергии". Компания сможет получить компенсацию за свою долю в российском проекте только после возмещения ущерба, нанесённого внезапным уходом.
В 2023 году ООО "Сахалинская энергия", оператор проекта "Сахалин-2", произвело более десяти миллионов тонн сжиженного природного газа (160 стандартных партий) по сравнению с 11,5 миллиона тонн в 2022 году, сообщалось ранее в материалах компании.
Текущая производственная деятельность в рамках проекта "Сахалин-2" осуществляется в соответствии с утверждёнными документами по разработке и освоению месторождений и оптимизации режимов работы основного технологического оборудования.
На данный момент производительность завода по производству сжиженного природного газа в рамках проекта "Сахалин-2" составляет около 32 тысяч тонн в сутки.
В 2023 году российская сторона получила более одного миллиарда кубометров газа в рамках проекта "Сахалин-2" (и, соответственно, более 14 миллиардов кубометров с начала поставок газа по проекту в 2011 году), что соответствует заявленным объёмам. Потребители Сахалинской области получили более 771 миллиона кубометров газа в 2023 году (почти восемь миллиардов кубометров с 2011 года).
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