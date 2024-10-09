Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Shell ищет способы не платить компенсацию за "Сахалин-2"

Компания Shell не хочет платить компенсацию за "Сахалин-2"
3:10
Экономика

Российская "дочка" британской нефтегазовой компании Shell начала процесс ликвидации после того, как Генеральная прокуратура РФ подала иск.

Компания Shell не хочет платить компенсацию за "Сахалин-2"
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, CC BY 3.0

ООО "Шелл Нефтегаз Девелопмент" (ШНД) — дочерняя компания Shell — приняла решение о ликвидации. ШНД, которая является единственным российским резидентом Shell, закрывает свой офис в Москве, сообщает издание "Нефть и капитал".

Акционером ШНД является компания "Шелл ЕП Россия Инвестментс V Б. В." из Нидерландов, которая не была указана в качестве ответчика в иске. В иске также фигурируют другие структуры Shell, но все они находятся за пределами России.

Третьими лицами по иску являются "Газпром", "Сахалинская энергия" (оператор проекта "Сахалин-2") и Министерство энергетики.

Исковые требования Генеральной прокуратуры к дочерним компаниям Shell в России пока не были рассмотрены судом. Иск был подан 2 октября. В нём говорится о возмещении ущерба за неисполнение обязательств, но размер ущерба и конкретные обязательства не раскрываются.

Некоторые компании, указанные в качестве третьих лиц, выразили желание ознакомиться с материалами дела.

Напомним, в 2021 году президент России заменил оператора проекта "Сахалин-2" с Бермудских островов на российскую компанию "Сахалинская энергия". Shell покинула проект в 2022 году, не желая получить долю в "Сахалинской энергии". Компания сможет получить компенсацию за свою долю в российском проекте только после возмещения ущерба, нанесённого внезапным уходом.

В 2023 году ООО "Сахалинская энергия", оператор проекта "Сахалин-2", произвело более десяти миллионов тонн сжиженного природного газа (160 стандартных партий) по сравнению с 11,5 миллиона тонн в 2022 году, сообщалось ранее в материалах компании.

Текущая производственная деятельность в рамках проекта "Сахалин-2" осуществляется в соответствии с утверждёнными документами по разработке и освоению месторождений и оптимизации режимов работы основного технологического оборудования.

На данный момент производительность завода по производству сжиженного природного газа в рамках проекта "Сахалин-2" составляет около 32 тысяч тонн в сутки.

В 2023 году российская сторона получила более одного миллиарда кубометров газа в рамках проекта "Сахалин-2" (и, соответственно, более 14 миллиардов кубометров с начала поставок газа по проекту в 2011 году), что соответствует заявленным объёмам. Потребители Сахалинской области получили более 771 миллиона кубометров газа в 2023 году (почти восемь миллиардов кубометров с 2011 года).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Новости Все >
Принцип самоубийцы: ВСУ используют тактику "ни шагу назад"
Британский след: Лондон тайно прорабатывал план для Израиля
Секреты ухода за крыжовником: идеальные ягоды каждый год
Ищут безболезненный: в России заявили, что НАТО прорабатывает выход из конфликта на Украине
ЦАХАЛ зафиксировала более 90 пусков ракет со стороны Ливана
Невероятная красота на морозе: лучшие зимостойкие лианы для вашего сада
Выбрали решалу: опрос в США показал, что Трампу в вопросах стихийных бедствий доверяют больше, чем Харрис
Сахар и жиры снижают IQ: что нужно знать о вредных продуктах для мозга
Как избежать распространённых ошибок при покупке автомобиля с рук
Диетолог порекомендовала некотором россиянам отказаться от красной икры
Сейчас читают
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Еда и рецепты
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак Аудио 
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Туризм
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился Аудио 
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Военные новости
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
FPV-дрон "Упырь". Новое поколение российских боевых беспилотников летит кошмарить врага Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Последние материалы
В Ногинске горит Центральный городской рынок
FPV-дрон "Упырь". Новое поколение российских боевых беспилотников летит кошмарить врага
Врач назвал продукты, которые сгущают кровь и вредят сердцу
Отец Андрей (Сапунов): Иоанн Богослов — апостол Любви
Отец Андрей (Сапунов): наставление в День апостола Иоанна Богослова
Осень в румянах: какие оттенки сейчас на пике популярности
Мало, и цены высокие: Матвиенко заявила о недоступности рыбы для большинства россиян
Диетолог раскрыла секреты: как правильно готовить овощи для здоровья
Автоэксперт рассказал правила безопасной езды в туман — соблюдайте дистанцию и скоростной режим
Не губите свои баклажаны: узнайте 7 ошибок, которые убивают ваши растения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.