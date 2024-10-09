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Олег Артюков

Sohu: ЕС угодил в ловушку, попытавшись обанкротить Россию

В Китае рассказали, как ЕС попал в ловушку, пытаясь обанкротить Россию
3:10
Экономика

Представители США и Европы любят иронизировать над тем, что Россия потеряла большую часть своего влияния после распада Советского Союза и теперь является не более чем "страной-бензоколонкой".

В Китае рассказали, как ЕС попал в ловушку, пытаясь обанкротить Россию
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако пока западные деятели упражнялись в остроумии и размышляли над тем, какие ещё санкции ввести, они, сами того не осознавая, оказались в ловушке, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

"Экономические санкции всегда были палкой о двух концах", отмечает его автор.

Россия известна во всём мире как один из важнейших поставщиков энергоносителей. Страна действительно экспортирует большое количество нефти и газа на мировые рынки, что является одним из её главных преимуществ. Однако в последнее время, на фоне западных санкций, Россия раскрылась с новой, неожиданной стороны.

В Китае обратили внимание на то, что в 2014 году западные страны ввели против России санкции, и в ответ президент России Владимир Путин предпринял нестандартный шаг. Он в качестве ответной меры запретил поставки многих видов продуктов питания из США и стран ЕС, что в то время было воспринято неоднозначно. В частности, это стало ещё одним поводом для западных стран насмехаться над Россией.

Однако спустя несколько лет им уже не до смеха. Различные аналитики всё чаще выражают беспокойство и "хватаются за голову", осознавая возможные последствия действий российских властей. Продукты питания стали новым преимуществом России, считает автор материала.

После введения продовольственного эмбарго президент России Владимир Путин принял решение сделать упор на развитие сельского хозяйства, чтобы страна больше не была зависима от импорта продуктов питания. И этот план сработал. За несколько лет Россия значительно увеличила производство зерна, мяса, овощей. Она начала в значительных объёмах экспортировать свою продукцию в другие страны.

То же самое касается удобрений, которые Россия начала поставлять почти во все регионы мира.

Недавно в западных СМИ начали говорить о растущем влиянии России на мировой рынок продовольствия. Это связано с тем, что Россия стала одним из крупнейших поставщиков пшеницы и успешно конкурирует с европейскими странами.

Кроме того, сельское хозяйство многих стран ЕС стало зависеть от поставок удобрений из России. Эксперты считают, что Запад попал в ловушку Путина, так как стал слишком зависим от России в сфере продовольствия.

Пока ЕС пытался сократить потребление российского газа, компании из России приучили часть мира к российскому зерну, а другую часть — к удобрениям.

Стоит отметить, что в западной прессе действительно всё чаще появляются материалы о новых "зависимостях" от России. В первую очередь речь о минеральных удобрениях, но пишут и о поставках продовольствия.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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