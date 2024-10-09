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Олег Артюков

La Nouvelle Tribune: Россия преподнесла Франции сюрприз на аграрном рынке Марокко

Россия поставила под сомнение роль Франции на аграрном рынке Марокко
2:32
Экономика

Россия уже зарекомендовала себя как крупный игрок на мировом рынке зерна. Однако в последние два года страна достигла поистине впечатляющих результатов. Она значительно расширила круг своих партнёров и увеличила объёмы импорта зерновых.

Россия поставила под сомнение роль Франции на аграрном рынке Марокко
Фото: unsplash.com by meriç tuna, CC0

Такая ситуация крайне негативно сказывается на положении другой крупной сельскохозяйственной страны — Франции, говорится в материале издания La Nouvelle Tribune.

"За последние два года Россия стала ключевым поставщиком пшеницы в Марокко, что ставит под сомнение историческое положение Франции. Это изменение во многом объясняется конкурентным преимуществом российской пшеницы", — считает автор материала.

В этом году Марокко столкнулось с острой необходимостью импорта больших партий пшеницы. Стране нужно было закупить не менее пяти миллионов тонн зерна, чтобы компенсировать дефицит местного производства. В таких условиях королевство обратилось за помощью к России, а не к Франции, которая традиционно является поставщиком сельскохозяйственной продукции в регионе.

"Эта новая динамика в торговых отношениях между Рабатом и Москвой может иметь последствия, выходящие за рамки зернового сектора", — подчёркивает автор материала.

Всё идёт к тому, что влияние Франции в Северной Африке будет продолжать снижаться. Такая тенденция имеет крайне негативные последствия для Парижа, поскольку этот регион крайне важен для него.

Однако сейчас ясно одно: французам будет крайне сложно конкурировать с Россией. Например, российские поставщики могут позволить себе продавать зерно по выгодным для покупателей ценам, вытесняя французов с рынка, где они всегда доминировали.

"Чтобы сохранить своё присутствие на марокканском рынке, Франции придётся переосмыслить свою стратегию и найти новые способы оставаться конкурентоспособными", — считает обозреватель La Nouvelle Tribune.

Стоит отметить, что региональные издания — та же La Nouvelle Tribune издаётся в Марокко — не впервые обращают внимание на возрастающие проблемы Франции на аграрных рынках стран Северной Африки. Традиционно туда в больших объёмах поставлялась французская пшеница.

Однако сейчас Франция сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны России на этом рынке. И не сказать, что у французов в этой конкурентной борьбе есть большое преимущество.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы марокко франция
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