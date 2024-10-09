Раскрыта личность создателя биткоина

Настоящим именем Сатоши Накамото — создателя криптовалюты биткоина — является Питер Тодд, канадский разработчик, говорится в новом документальном фильме HBO. Об этом пишет американское издание Politico, перевод материала которого публикует Pravda.Ru.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

В новом документальном фильме канала HBO канадский разработчик Питер Тодд представлен как Сатоши Накамото — основатель криптовалюты биткоин под псевдонимом.

Каллен Хобак, отмеченный наградами режиссер документального фильма, приходит к выводу, соединяя старые улики с новыми, а затем предъявляет доказательства Тодду и основателю Blockstream Адаму Бэку, еще одному ключевому подозреваемому Сатоши.

“Похоже, в то время у вас было глубокое понимание биткоина? — обращается Хобак к Тодду в финале фильма, — Ну да, я Сатоши Накамото", — отвечает Тодд.

Однако это признание не обязательно является неопровержимым доказательством. Тодд, который активно поддерживает Украину и Израиль в своем канале X, как известно, ссылается на заявление "Я Сатоши" как выражение солидарности со стремлением создателя к конфиденциальности. В электронном письме CoinDesk, отправленном до выхода документального фильма, Тодд, как сообщается, отрицал, что является создателем биткоина: "Конечно, я не Сатоши", — сказал он.

Если Тодд будет широко признан как создатель биткоина, это открытие положит конец более чем десятилетним спекуляциям о личности человека, чья работа породила глобальное многомиллиардное увлечение цифровыми валютами: манию, которая не только раздвинула границы финансов, но и способствовала широкому распространению мошенничества и другой незаконной деятельности.

Тодд известен среди энтузиастов финансовой системы. Как давний разработчик Bitcoin core, известный тем, что публично общался с "Сатоши" до своего исчезновения с криптофорумов в 2010 году, его имя всегда имело вес в сообществе. Но он редко считался главным "подозреваемым".

"Он является одним из самых важных разработчиков биткоина с технической точки зрения, — сказал партнер-основатель Castle Island Ventures Ник Картер, который добавил, что знает Тодда с 2017 года, — Вообще говоря, люди считают его взгляды на биткоин очень важными".

Тодду, 39-летнему выпускнику Колледжа искусств и дизайна Онтарио в Торонто, было бы 23 года, когда завершалась работа над знаменитой "белой книгой" по биткоину, в которой впервые было изложено видение децентрализованной денежной системы.

Тодд ранее рассказывал в подкасте, что ему было около 15 лет, когда он впервые начал общаться с ключевыми крипто-авторитетами, известными как шифропанки.

"В расследованиях, подобных этому, цифровая криминалистика может помочь только в некоторых случаях; она как компас, — сказал Хобак в интервью Politico перед выходом документального фильма в эфир. "Теория игр Тодда — это новый уровень, — сказал Хобак, — Только подумайте, в преддверии релиза: он в трейлере, на него делают многомиллионные ставки, сотни тысяч твитов о фильме, и я не видел, чтобы кто-нибудь предполагал такую возможность. Он гребаный гений".

Признание Тодда как Сатоши Накамото станет ударом по рынкам предсказаний, основанным на криптовалютах, которые до понедельника считали фаворитом покойного Лена Сассамана, американского защитника конфиденциальности информации.

Но биткоин и криптоиндустрия не сразу были основаны на теории Тодда как Сатоши. Когда просочились новости о результатах документального фильма, Джеймсон Лопп, соучредитель биткоин-компании Casa, написал на X, что "где бы ни был Сатоши, мне нравится думать, что он смеются над этим последним витком глупости".

Криптоинвестор Ник Картер сказал Politico, что он уверен в том, что Тодд — не Накамото, отчасти из-за глубоких знаний, которые создатель биткоина должен был бы иметь о криптографии и системах цифровой наличности.

"В этой истории нет большей тайны, — сказал он позже о личности Сатоши, который, как полагают, владеет огромным количеством токенов Bitcoin, — Тот факт, что Сатоши успешно справился с этим, — это действительно волшебно. Лично я надеюсь, что мы никогда не узнаем, кто такой Сатоши".