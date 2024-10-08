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Олег Артюков

Российские компании резко сократили продажу валюты

Крупные компании резко сократили продажу валюты. "Виноват" рубль
4:47
Экономика

В сентябре компании-экспортёры сократили объём продаж валюты почти на треть по сравнению с августом — до 8,3 млрд долларов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отчёт Центрального банка России.

Крупные компании резко сократили продажу валюты. "Виноват" рубль
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Такая тенденция наблюдается на фоне изменений в схеме экспортных платежей, где всё большую роль играет рубль. Зарубежные покупатели российской продукции обеспечивают поставки иностранной валюты в Россию, что позволяет отечественным банкам увеличивать её продажу на внутреннем рынке. В результате в сентябре в России был достигнут баланс между спросом и предложением на иностранную валюту.

Что касается физических лиц, то в сентябре они стали меньше покупать и больше продавать валюты. В сентябре физические лица продали валюты на 55 миллиардов рублей, в то время как годом ранее они купили её на 56,8 миллиарда рублей. Физические лица работают с валютой как на бирже, так и через крупные банки.

Валютная структура расчётов во внешней торговле продолжает меняться в пользу рубля. Россия за рубли покупает рекордные 41,8% импорта (данные Центрального банка за май 2024 года). Для сравнения: в 2021 году за импорт платили преимущественно долларами и евро, в 2022 году доля рубля выросла до 28,1 процента, а в 2023 году — до 30 процентов. В этом году доля импорта, оплачиваемого в рублях, может легко достичь половины и даже превысить этот показатель.

Особенно высока доля рубля при оплате импорта из стран Азии — она достигла нового максимума в 37,7 процента. В 2023 году она составляла 22,3 процнта. В то же время доля валют недружественных стран (доллара и евро) в импорте упала до нового минимума в 25,6 процентов.

Новые рекорды установлены и в экспортных контрактах. Доля дружественных валют в экспорте выросла до 45,4 процента, а доля токсичных валют поставила новый антирекорд, снизившись до 17,6 процентов. До 2022 года валюты дружественных стран практически не играли роли во внешней торговле России. В 2021 году их доля составляла всего 1-1,3 процента. В 2022 году она выросла до 8,6 процентов, а в 2023 году произошёл значительный рост — почти в 3,5 раза, до 29,4 процентов, а в первой половине 2024 года — до 45,4 процентов.

За российский экспорт активно расплачиваются страны Азии в валютах дружественных стран. По итогам мая 2024 года более половины платежей из Азии были выполнены в валютах дружественных стран — 52,9 процентов. Европейские страны всё больше платят за российский экспорт в рублях. Доля рубля достигла нового максимума — 62,7 процента, что уже значительно больше половины.

По сравнению с показателями 2021 года, доля рубля значительно выросла. Для сравнения: в 2021 году доля рубля за экспорт товаров и услуг из России составляла всего 14,3 процента, в 2022 году выросла до 27,8 процентов, в 2023 году — до 39 процентов. И в этом году тенденция роста сохраняется.

Доля токсичных валют — доллара и евро — в экспорте продолжает снижаться. Если в 2021 году она составляла 84,6 процентов, то в 2022 году — уже 63,6 процентов, а в 2023 году упала более чем вдвое — до 31,5 процентов. В течение трёх весенних месяцев доля платежей в токсичных валютах во внешней торговле оставалась на минимальных уровнях — ниже 21 процента.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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