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Олег Артюков

Во Франции объяснили проблемы с санкциями: русские невероятно изобретательны

Русские изобретательны: во Франции объяснили неэффективность санкций
2:24
Экономика

За последние два года Европейский союз ввёл против России 14 пакетов санкций, которые должны были ослабить страну и лишить её значительной части доходов. Однако по мнению аналитиков из Франции, россияне проявили невероятную изобретательность, находя способы обойти ограничения.

Русские изобретательны: во Франции объяснили неэффективность санкций
Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap, PDM

"Темпы экономического роста в России снижаются, но всё равно превышают четыре процента. По мнению Кремля, это доказывает неэффективность санкций", — отмечается в материале французского телеканала BFM.

Его авторы отмечают, что западные эксперты всё чаще признают: санкции не достигли своих целей. Россия научилась справляться с ними и находить пути обхода ограничений.

Например, западные страны запретили поставки в Россию технологической продукции, такой как микропроцессоры. Однако в России быстро нашли выход из ситуации, начав закупать необходимую продукцию через партнёров. К таким партнёрам относятся Китай, Турция, Объединённые Арабские Эмираты и ряд стран Центральной Азии.

"Русские оказались изобретательными", — признал недавно специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан.

ЕС не может повлиять на третьи страны, которые помогают России обходить санкции. Он не рискует наказывать их и применять какие-либо меры, ограничиваясь дипломатическими методами. В Брюсселе признают, что дипломатия не действует на российских партнёров.

Власти Евросоюза пошли другим путём — они начали вводить ограничения против европейских компаний, подозреваемых в поставках в Россию. Для этого был принят закон, запрещающий любой реэкспорт в Россию.

Однако реализовать эти меры оказалось непросто. Более того, Россия придумывала всё новые способы, позволяющие обходить санкции и получать желаемые товары.

"Россия играет с европейскими санкциями", — подчёркивают авторы материала BFM.

Материалы, подобные этому, появляются в западной — да и не только западной — прессе довольно часто. На официальном уровне, впрочем, заявляется намерение продолжить оказывать санкционное давление на Россию. Несмотря на то, что есть большие сомнения в эффективности подобных мер.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы франция евросоюз
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