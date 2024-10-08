Китай сделал первый ход в ответ на повышение пошлин Евросоюзом

Китай начал отвечать на повышение пошлин ЕС

4:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 11 октября Китай вводит антидемпинговые меры в отношении бренди из стран Европейского союза в ответ на введение повышенных тарифов на электромобили из Китая.

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По данным Министерства коммерции КНР, европейские поставщики должны будут доплачивать "гарантийную сумму" — фактическую пошлину — в размере 30,6-39 процентов для реализации алкогольной продукции на рынке Китая.

Пекин начал антидемпинговое расследование в отношении бренди из ЕС в январе 2024 года. В конце августа власти Китая пришли к выводу, что европейский алкоголь продавался в Китае по заниженным ценам. Это "угрожало значительным ущербом" китайским производителям бренди, заявило министерство.

Основная часть импорта бренди в Китай приходится на Францию, которая поддержала введение пошлин на импорт электромобилей. Из всего объёма экспортируемого Францией коньяка более 19 процентов приходится на Китай. В сообщении китайского Минторга отдельно упоминаются такие производители крепких напитков, как Remy Cointreau и Pernod Ricard SA.

Страны Евросоюза 4 октября поддержали решение Еврокомиссии о введении импортных пошлин на китайские электромобили. Десять из 27 стран ЕС проголосовали за инициативу ЕК, включая Францию и Италию. Германия и ещё четыре страны выступили против, опасаясь полномасштабной торговой войны с Пекином. И ещё 12 государств воздержались.

Но для принятия решения надо, чтобы его поддержали страны, в которых проживают две трети жителей государств, входящих в Евросоюз. Это условие было выполнено.

При этом страны не поддержали намерение ЕК довести пошлины до 45 процентов от стоимости китайских автомобилей, но закрепили потолок возможных пошлин в 35 процентов. Это на десять процентных пунктов выше действующих в настоящий момент временных пошлин.

Временные пошлины против китайских электромобилей Еврокомиссия ввела 4 июля, их действие было продлено в августе. Их реальный размер для различных китайских компаний варьируется в диапазоне от 17 до 36,3 процентов. Только на продукцию компании Tesla, изготавливаемую в Китае, ЕК в исключительном порядке снизила пошлины до девяти процентов. Китай сразу расценил это решение как акт протекционизма.

Ассоциация "Национальный межпрофессиональный офис производителей коньяка" заявила, что поддержав решение о повышении пошлин на китайские электромобили, власти Франции принесли в жертву национальный рынок коньяка, поскольку КНР ответно повысит пошлины на спиртное.

"Наши просьбы отложить голосование и найти решение путём переговоров были проигнорированы. Французские власти бросили нас на произвол судьбы. Мы не понимаем, почему наш сектор приносится в жертву таким образом", — говорится в сообщении.

Производители коньяка выразили надежду на то, что "здравый смысл возобладает" и путём переговоров удастся найти решение, которое позволит не допустить введения пошлин на их продукцию. Если таможенные сборы вырастут, французский алкоголь фактически может исчезнуть с китайского рынка, предупредила ассоциация. Таможенные сборы выросли, как стало известно сегодня.

У китайских властей есть ещё варианты ответных мер. Например, повышение пошлин на автомобили с объёмом двигателя более 2,5 литров. Как раз европейские — немецкие в первую очередь — автокомпании поставляют такие машины в Китай.

Немецкие автоконцерны, которые и так переживают непростые времена, выступали против повышения пошлин. И под их давлением власти Германии голосовали против. Но решение всё же было принято.