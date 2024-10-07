На Западе заволновались из-за успехов России в майнинге криптовалют

Россия активно увеличивает свою долю на рынке добычи криптовалют и их использования для платежей. Это вызывает обеспокоенность у западных стран, говорится в материале агентства Bloomberg.
"Если Россия догоняет США в такой важной отрасли цифровой экономики, как майнинг, это означает, что Америка уже не может игнорировать Россию", — отмечает его автор.
В 2023 году Россия добыла биткоинов на сумму 3,5 миллиарда долларов, приблизившись к лидирующим в этой сфере США.
Это позволяет России укрепить свои позиции в цифровой экономике и привлекает внимание партнёров из Ближнего Востока и Азии, которые рассматривают возможности сотрудничества в этой области.
Эксперты считают, что действия России в этой сфере могут создать новые риски и возможности в глобальном ландшафте цифровых активов, а также в сфере международных финансов и использования энергии.
Летом были приняты законы, регулирующие рынок криптовалют в России. Один из них касается майнинга и оборота цифровых валют, другой позволяет проводить тестовые расчёты в криптовалюте под контролем Центрального банка.
Законы определяют такие понятия, как майнинг, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры и организация обращения цифровой валюты в России.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут заниматься майнингом только после включения в специальный реестр. Другие граждане смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, но только при условии соблюдения установленных ограничений по потреблению энергии. Правительство также получит возможность запрещать майнинг в отдельных регионах России.
Майнеры будут обязаны отчитываться о добытой криптовалюте перед Росфинмониторингом и предоставлять информацию о своих кошельках в Росфинмониторинг, ФНС, ФСБ, Росимущество и в уполномоченный правительством орган. Росфинмониторинг будет вести список адресов-идентификаторов, которые могут использоваться для отмывания доходов или финансирования терроризма.
Первоначально законопроект предполагал запрет на организацию обращения цифровой валюты в России. Однако ко второму чтению эту норму заменили на запрет на предложение криптовалют. Также закон вводит запрет на рекламу цифровых валют, а также товаров или услуг, связанных с их обращением или организацией.
Статьи, касающиеся майнинга криптовалют, вступят в силу с 1 ноября 2024 года.
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