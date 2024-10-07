Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

От Евросоюза требуют финансовых мер против китайских авиакомпаний

В Нидерландах сочли несправедливым преимущество китайских авиакомпаний из-за России
2:43
Экономика

Генеральный директор нидерландской авиакомпании KLM Марьян Ринтел заявила о необходимости принятия финансовых мер со стороны Евросоюза для обеспечения справедливой конкуренции между европейскими и китайскими авиаперевозчиками.

В Нидерландах сочли несправедливым преимущество китайских авиакомпаний из-за России
Фото: airliners.net/ by Кадзутака Яги is licensed under GNU Free Documentation License

"Европа могла бы, по крайней мере, задуматься о том, как прекратить несправедливую конкуренцию, установив цены или рассмотрев ситуацию под другим углом", — отметила Ринтел.

По словам генерального директора, с 2022 года воздушное пространство России закрыто для европейских самолётов, что увеличивает время полёта и стоимость билетов.

Китайские авиакомпании получили преимущество, используя более короткие маршруты через российское воздушное пространство.

Это заявление было сделано на фоне возможных ограничений на полёты европейских авиакомпаний в Китай.

Согласно данным аналитической компании Cirium, в июле 2024 года китайские авиакомпании выполнили 90 процентов международных рейсов в Китай и из Китая, в то время как иностранные авиакомпании — только 60 процентов.

В Нидерландах выражают недовольство тем, что обход российского воздушного пространства увеличивает время полёта на два-четыре часа, что приводит к повышению стоимости билетов.

Из-за этого многие европейские авиакомпании рассматривают возможность сокращения числа рейсов в Китай.

С проблемами столкнулись не только авиакомпания KLM. В British Airways заявили о прекращении полётов между Лондоном и Пекином до ноября следующего года.

Немецкая Deutsche Lufthansa AG также рассматривает возможность сокращения ежедневных рейсов из Франкфурта в Пекин, ссылаясь на неспособность конкурировать с китайской Gulf Airlines.

Отметим, в европейской прессе уже многократно поднимали тему проблем, с которыми сталкиваются авиакомпании из стран Евросоюза при полётах на Дальний Восток.

При этом меры России были ответными, поскольку именно государства ЕС первыми закрыли своё воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Для китайских авиакомпаний воздушное пространство России не закрыто. Благодаря этому они могут предлагать пассажирам более конкурентоспособные цены по сравнению с западными перевозчиками, постепенно вытесняя их с рынка.

К тому же, китайские туристы одни из самых активных и платёжеспособных в мире. А потому проблемы с рейсами в Китай весьма серьёзны для европейских авиакомпаний.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
Обсудить
Новости Все >
Кадыров высказывает недовольство: ужесточение миграционной политики — это хаос.
Политолог Гвритишвили считает, что импичмент Зурабишвили грозит санкциями против Грузии со стороны ЕС и США
Рэпер Джиган подарил Оксане Самойловой козу: самый неадекватный подарок
В ранней Вселенной было больше черных дыр, чем считалось ранее
Жевательные движения как индикатор: признак деменции у пожилых мужчин
Неподходящее молоко для кофе: чего стоит избегать при приготовлении напитка
Собирайте огурцы уже в мае: как добиться невероятных результатов
Собака спасла пожилого хозяина, позвав на помощь
Заммэра Москвы сообщила о создании Международной модной федерации БРИКС
Индия разочаровала: россиянин рассказал о непростой жизни в Мумбаи
Сейчас читают
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Еда и рецепты
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки Аудио 
Халва для здоровья нервной системы и пищеварения: мнение специалистов
Еда и рецепты
Халва для здоровья нервной системы и пищеварения: мнение специалистов Аудио 
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Еда и рецепты
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури Аудио 
Популярное
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.

Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Где нельзя сажать лук и чеснок
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Фицо сохранил транзит российского газа в Европу, хотя формально Украина отказалась Любовь Степушова Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны Дмитрий Плотников Больных всё больше, а значит, и врачевание становится всё более прибыльным делом Сергей Лебедев
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Халва для здоровья нервной системы и пищеварения: мнение специалистов
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Последние материалы
Демограф объяснила, как в лидерах по продолжительности жизни в РФ оказались Дагестан и Ингушетия
Мясников рассказал о лекарствах, повышающих давление
Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны
Как устранить запахи в салоне автомобиля: советы, которые работают
В Подмосковье внесли 378 видов животных в Красную книгу
Нападающий Спартака Шамар Николсон прокомментировал слова Радимова о своей игре
Способы защиты детей от ОРВИ
Как избавиться от пятен на автомобильном пластике с помощью меламиновой губки
Набта-Плая открывает астрономические тайны древнего мира
Борьба за урожай: как победить болезни кабачков и спасти сезон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.