От Евросоюза требуют финансовых мер против китайских авиакомпаний

В Нидерландах сочли несправедливым преимущество китайских авиакомпаний из-за России

2:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор нидерландской авиакомпании KLM Марьян Ринтел заявила о необходимости принятия финансовых мер со стороны Евросоюза для обеспечения справедливой конкуренции между европейскими и китайскими авиаперевозчиками.

Фото: airliners.net/ by Кадзутака Яги is licensed under GNU Free Documentation License

"Европа могла бы, по крайней мере, задуматься о том, как прекратить несправедливую конкуренцию, установив цены или рассмотрев ситуацию под другим углом", — отметила Ринтел.

По словам генерального директора, с 2022 года воздушное пространство России закрыто для европейских самолётов, что увеличивает время полёта и стоимость билетов.

Китайские авиакомпании получили преимущество, используя более короткие маршруты через российское воздушное пространство.

Это заявление было сделано на фоне возможных ограничений на полёты европейских авиакомпаний в Китай.

Согласно данным аналитической компании Cirium, в июле 2024 года китайские авиакомпании выполнили 90 процентов международных рейсов в Китай и из Китая, в то время как иностранные авиакомпании — только 60 процентов.

В Нидерландах выражают недовольство тем, что обход российского воздушного пространства увеличивает время полёта на два-четыре часа, что приводит к повышению стоимости билетов.

Из-за этого многие европейские авиакомпании рассматривают возможность сокращения числа рейсов в Китай.

С проблемами столкнулись не только авиакомпания KLM. В British Airways заявили о прекращении полётов между Лондоном и Пекином до ноября следующего года.

Немецкая Deutsche Lufthansa AG также рассматривает возможность сокращения ежедневных рейсов из Франкфурта в Пекин, ссылаясь на неспособность конкурировать с китайской Gulf Airlines.

Отметим, в европейской прессе уже многократно поднимали тему проблем, с которыми сталкиваются авиакомпании из стран Евросоюза при полётах на Дальний Восток.

При этом меры России были ответными, поскольку именно государства ЕС первыми закрыли своё воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Для китайских авиакомпаний воздушное пространство России не закрыто. Благодаря этому они могут предлагать пассажирам более конкурентоспособные цены по сравнению с западными перевозчиками, постепенно вытесняя их с рынка.

К тому же, китайские туристы одни из самых активных и платёжеспособных в мире. А потому проблемы с рейсами в Китай весьма серьёзны для европейских авиакомпаний.