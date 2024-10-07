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Любовь Степушова

Фицо сохранил транзит российского газа в Европу, хотя формально Украина отказалась

Экономика » Сырье » Газ

Как поётся в одной песенке, "мёд — это очень странный предмет, он как бы есть, но его как бы нет". Украинский газовый транзит обладает такими же свойствами.

Фицо сохранил транзит российского газа в Европу, хотя формально Украина отказалась
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, CC BY-SA 4.0

Украина не продлит транзитный договор по газу с РФ

Премьер Словакии Роберт Фицо приехал в понедельник, 7 октября, на Украину, чтобы поговорить о продлении транзита российского газа — договор с "Газпромом" истекает 31 декабря.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил на итоговой пресс-конференции, что Украина не будет его продлевать:

"Украина в очередной раз акцентирует, что не будет продолжать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия. Стратегическая цель Украины — наложить санкции на российскую газовую молекулу, лишить Кремль дохода от продажи углеводов, за которые агрессор финансирует войну".

Транзит газа Украина сохраняет. Теперь за него отвечает Словакия

Однако он делает ремарку, которая позволяет усомниться в озвученных намерениях навредить России.

"В то же время Украина готова и дальше выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом и Договором к Энергетической хартии", — пишет Шмыгаль в Telegram.

В упомянутом соглашении говорится об обязательстве Украины обеспечивать транзит. Как это будет выглядеть, можно посмотреть на примере Венгрии, которая заключила договор о транзите нефти по нефтепроводу "Дружба", покупая её на границе с Белоруссией.

В соответствии с соглашением, венгерской компании MOL перешло с 9 сентября право собственности на передаваемые объёмы нефти на границе Белоруссии и Украины, и она сама будет отвечать за транзит по территории последней.

Шмыгаль сообщил, что, "по документам, это будет уже не российская нефть, а венгерская"  и платить за транзит Украине будет Венгрия. 

Войны нет, есть СВО

Компания также MOL отметила, что "обновлённые соглашения о транспортировке и новые договорённости о передаче прав собственности на сырую нефть полностью соответствуют всем санкциям и положениям, в том числе санкциям ЕС и Украины".

Вот ведь как получается, оказывается, и санкции никто не нарушает. В результате Евросоюз будет даже наращивать импорт российских энергоресурсов, что уже делает сейчас.

Взамен сохранения транзита Словакия обязалась поставлять на Украину электричество, пишет Шмыгаль. По его словам, "Украина и Словакия реализуют амбициозный проект по модернизации электрического интерконнектора "Мукачево — Вельке Капушаны". Проект должен быть завершён до конца 2028 года.

Его ничуть не смущает, что Фицо дал указание депутатам парламента Словакии ни при каких обстоятельствах не соглашаться на вступление Украины в НАТO. Вступление в НАТО — это "перемога" виртуальная, а оставить себе деньги за транзит и получить бонусом электричество — это вполне реальные ценности.

России же выгодно продавать энергоресурсы и получать за них деньги, они идут на обеспечение СВО на Украине.

Справка. Украинский транзит российского газа на текущий момент идёт только через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в Курской области. Газ получают Словакия, Венгрия, Австрия и Италия. Словакия перепродаёт излишки Чехии, которая, не имея действующих контрактов с "Газпромом", в последние месяцы резко нарастила его закупки из-за дороговизны других источников.

По итогам первых восьми месяцев 2024 года суммарные объёмы поставок трубопроводного газа из России в страны Евросоюза увеличились на 32,4% в сравнении с тем же периодом 2023 года. По итогам 2024 года общий экспорт российского сетевого газа в страны ЕС и бывшей Югославии может вырасти с 24 млрд кубических метров (2023 год) до 30 млрд (+25%).

Увеличиваются и европейские закупки в РФ СПГ. В июле импорт вырос на 13,5% и в месячном, и в годовом выражении, сообщает Евростат.

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Уточнения

Газовые конфликты между Россией и Украиной — конфликты, связанные с поставками российского природного газа на Украину и транспортировкой российского природного газа в Европу через территорию Украины.
 

Дени́с Анато́льевич Шмыга́ль (укр. Денис Анатолійович Шмигаль; род. 15 октября 1975, Львов, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003).
 

Ро́берт Фи́цо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчани, Чехословакия) — словацкий политик. Премьер-министр Словакии с 25 октября 2023 года. Ранее занимал этот пост в 2006—2010 и 2012—2018 годах. Основатель и председатель партии «Курс — социальная демократия».

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы венгрия словакия денис шмыгаль
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