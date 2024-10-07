Фицо сохранил транзит российского газа в Европу, хотя формально Украина отказалась

Как поётся в одной песенке, "мёд — это очень странный предмет, он как бы есть, но его как бы нет". Украинский газовый транзит обладает такими же свойствами.
Премьер Словакии Роберт Фицо приехал в понедельник, 7 октября, на Украину, чтобы поговорить о продлении транзита российского газа — договор с "Газпромом" истекает 31 декабря.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил на итоговой пресс-конференции, что Украина не будет его продлевать:
"Украина в очередной раз акцентирует, что не будет продолжать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия. Стратегическая цель Украины — наложить санкции на российскую газовую молекулу, лишить Кремль дохода от продажи углеводов, за которые агрессор финансирует войну".
Однако он делает ремарку, которая позволяет усомниться в озвученных намерениях навредить России.
"В то же время Украина готова и дальше выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом и Договором к Энергетической хартии", — пишет Шмыгаль в Telegram.
В упомянутом соглашении говорится об обязательстве Украины обеспечивать транзит. Как это будет выглядеть, можно посмотреть на примере Венгрии, которая заключила договор о транзите нефти по нефтепроводу "Дружба", покупая её на границе с Белоруссией.
В соответствии с соглашением, венгерской компании MOL перешло с 9 сентября право собственности на передаваемые объёмы нефти на границе Белоруссии и Украины, и она сама будет отвечать за транзит по территории последней.
Шмыгаль сообщил, что, "по документам, это будет уже не российская нефть, а венгерская" и платить за транзит Украине будет Венгрия.
Компания также MOL отметила, что "обновлённые соглашения о транспортировке и новые договорённости о передаче прав собственности на сырую нефть полностью соответствуют всем санкциям и положениям, в том числе санкциям ЕС и Украины".
Вот ведь как получается, оказывается, и санкции никто не нарушает. В результате Евросоюз будет даже наращивать импорт российских энергоресурсов, что уже делает сейчас.
Взамен сохранения транзита Словакия обязалась поставлять на Украину электричество, пишет Шмыгаль. По его словам, "Украина и Словакия реализуют амбициозный проект по модернизации электрического интерконнектора "Мукачево — Вельке Капушаны". Проект должен быть завершён до конца 2028 года.
Его ничуть не смущает, что Фицо дал указание депутатам парламента Словакии ни при каких обстоятельствах не соглашаться на вступление Украины в НАТO. Вступление в НАТО — это "перемога" виртуальная, а оставить себе деньги за транзит и получить бонусом электричество — это вполне реальные ценности.
России же выгодно продавать энергоресурсы и получать за них деньги, они идут на обеспечение СВО на Украине.
Справка. Украинский транзит российского газа на текущий момент идёт только через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в Курской области. Газ получают Словакия, Венгрия, Австрия и Италия. Словакия перепродаёт излишки Чехии, которая, не имея действующих контрактов с "Газпромом", в последние месяцы резко нарастила его закупки из-за дороговизны других источников.
По итогам первых восьми месяцев 2024 года суммарные объёмы поставок трубопроводного газа из России в страны Евросоюза увеличились на 32,4% в сравнении с тем же периодом 2023 года. По итогам 2024 года общий экспорт российского сетевого газа в страны ЕС и бывшей Югославии может вырасти с 24 млрд кубических метров (2023 год) до 30 млрд (+25%).
Увеличиваются и европейские закупки в РФ СПГ. В июле импорт вырос на 13,5% и в месячном, и в годовом выражении, сообщает Евростат.
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Дени́с Анато́льевич Шмыга́ль (укр. Денис Анатолійович Шмигаль; род. 15 октября 1975, Львов, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003).
Ро́берт Фи́цо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчани, Чехословакия) — словацкий политик. Премьер-министр Словакии с 25 октября 2023 года. Ранее занимал этот пост в 2006—2010 и 2012—2018 годах. Основатель и председатель партии «Курс — социальная демократия».
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