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Олег Артюков

В Китае сообщили об успехах России в сфере микроэлектроники

Sohu: Россия добивается успехов в производстве микроэлектроники
2:48
Экономика

Создание микроэлектроники — это сложный технологический процесс, доступный лишь немногим странам мира. Это отрасль, требующая больших финансовых затрат и сложных технологий.

Sohu: Россия добивается успехов в производстве микроэлектроники
Фото: wikipediа by By RemazteredStudio from Pixabay, CC BY 4.0

На этом фоне Россия, находящаяся под давлением западных стран, недавно произвела настоящий фурор, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

И в этой сфере западные санкции, похоже, неэффективны, отмечает его автор.

Когда под запрет попали поставки электронных компонентов западного производства, это стало поводом для шуток над Россией. Американские и европейские СМИ иронизировали, что теперь Россия будет отброшена на десятилетия назад, так как без иностранных процессоров и других электронных компонентов ей придётся нелегко.

Однако санкции не сработали — РФ нашла альтернативные источники поставок микроэлектроники и не испытывает проблем. Более того, недавно появились очень хорошие новости для России. В это сложно поверить, но государство, против которого введено наибольшее число санкций в мире, собирается начать серийное производство процессоров.

"К 2028 году в России планируют запустить серийное производство чипов с техпроцессом 65 нм", — отмечает автор материала.

Да, речь идёт о довольно старой технологии (если говорить о микроэлектронике), но не все страны способны освоить даже её. Учитывая геополитическое противостояние с Западом и санкции, эти планы выглядят впечатляюще.

Кроме того, помимо производства процессоров, в России планируют начать выпуск собственных литографических машин, которые используются для их производства. И это отличная новость для страны. В перспективе зависимость России от западных технологий значительно снизится.

"Несмотря на то, что текущие достижения России касаются только относительно старых технологий, но даже такие чипы могут удовлетворить потребности многих отраслей", — отмечается в материале.

Стоит отметить, что процессоры 65 нм могут иметь очень широкую сферу применения в зависимости от доступных технологических опций. Например, они позволят полностью закрыть потребности рынка в микроконтроллерах.

Напомним, летом этого года правительство утвердило план по развитию отечественной электроники и микроэлектроники до 2030 года. Частью этого плана является запуск серийного производства полупроводников по топологии 65 нм. Запуск линии должен состояться до 2028 года.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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