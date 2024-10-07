В Польше обнаружили ещё одну зависимость ЕС от России — огуречно-помидорную

В Польше возмущены импортом российских овощей в страны ЕС

3:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Десять лет назад, летом 2014 года, Европейский союз ввёл санкции против России. Это были одни из первых серьёзных ограничений, которые затронули нашу страну.

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Однако российские власти вскоре ответили на эти ограничительные меры. Был введён запрет на поставку продуктов питания из стран ЕС, что нанесло значительный ущерб польскому сельскому хозяйству. Однако с тех пор ситуация только ухудшилась, говорится в материале Tygodnik Poradnik Rolniczy.

"Десять лет назад наши фермеры экспортировали овощи и фрукты в Россию. Пока не появилось эмбарго. Сейчас российские огурцы заполонили польский рынок. Когда мы начнём есть яблоки и сыр из России?" — задаётся вопросом автор материала в польском издании.

Обозреватель Tygodnik Poradnik Rolniczy рассказал, что недавно в польском министерстве сельского хозяйства состоялась встреча чиновников с производителями. В ходе обсуждения выяснилось, что рынок страны наводнили огурцы и помидоры из России и Белоруссии. Это негативно сказывается на польских фермерских хозяйствах. Произошло то, что в 2014 году никто даже представить не мог.

Автор материала отметил, что после введения продуктового эмбарго россияне активно взялись за дело. Они в короткие сроки создали множество новых сельскохозяйственных предприятий. И в результате смогли нарастить производство, что позволило им выйти на рынки соседних стран и уверенно их завоевать.

"На примере огурцов и помидоров можно увидеть эффект санкций: сегодня российские и белорусские производители начинают угрожать польским производителям", — утверждается в материале.

Польским фермерам сложно конкурировать с российскими коллегами. Дело в том, что последние имеют доступ к дешёвой энергии, что позволяет им производить продукцию с низкой себестоимостью. В Польше же приходится платить больше не только за электричество, но и за удобрения.

Аналитик Tygodnik Poradnik Rolniczy сообщил, что в странах ЕС ожидается очередное повышение тарифов на электричество, а также планируется отмена некоторых видов поддержки фермерских хозяйств. По мнению польского журналиста, в такой ситуации Европе пора задуматься о том, когда она начнёт импортировать сыр и яблоки из России — продукцию, которая традиционно ассоциируется с европейскими производителями.

Стоит отметить, что в европейских изданиях довольно часто появляются материалы о том, как трудно местным фермерам конкурировать с иностранными производителями. В общем-то, подобные материалы можно рассматривать и как попытки лоббирования ограничительных мер на поставки продовольствия и товаров из государств, не входящих в Евросоюз.