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Олег Артюков

В Британии заявили о проблемах, с которыми может столкнуться доллар

News Day: Россия готовит сильный удар по доллару
3:23
Экономика

В этом месяце в Казани пройдёт очередной саммит БРИКС, на который прибудут не только представители государств-участников, но и представители многих других стран.

News Day: Россия готовит сильный удар по доллару
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

И в ближайшее время американский доллар может столкнуться с проблемами, о чём свидетельствуют новости из России, говорится в материале британского издания News Day.

"Удар России по доллару <…> БРИКС — это международная организация, объединяющая Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. В условиях гегемонии доллара страны БРИКС изучают возможность использования криптовалют для укрепления своего суверенитета", — отмечает автор издания.

Несколько дней назад в России предложили создать единую биржу БРИКС для торговли товарами и сырьём. С такой инициативой выступил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. Эта биржа должна стать ключом к экономическому суверенитету и независимости государств, входящих в этот блок.

По словам обозревателя News Day, создание биржи в рамках БРИКС несёт в себе множество преимуществ для России. В частности, с её помощью Москве будет гораздо проще обходить западные санкции, чем сейчас. На практике эта платформа позволила бы членам блока обмениваться своей продукцией, обходя западные финансовые системы.

"Это предполагает параллельное создание общей криптовалюты для государств-членов БРИКС", — говорится в материале.

Его автор отмечает, что слухи о намерениях членов БРИКС создать новую валюту появляются регулярно. В частности, весной текущего года на это намекнули в России.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что одной из важных целей блока является создание удобной расчётной платёжной системы с использованием цифровых валют.

Автор материала в британском издании полагает, что речь идёт о криптовалюте, и её появление станет ударом по гегемонии американского доллара. Когда она появится — неизвестно, однако представители БРИКС выражали готовность выпустить её до конца текущего года.

Стоит заметить, на днях заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что пока преждевременно говорить о создании единой валюты в рамках БРИКС.

"Говорить о какой-либо единой валюте в строгом смысле этого понятия на сегодня несколько преждевременно. Причина в том, что наши страны имеют существенные различия в подходах к регулированию платёжного баланса, национальных финансовых рынков, таргетированию инфляции", — сказал он.

По словам замминистра, "фокус нашего сотрудничества уже определённое время направлен на укрепление автономии и финансового суверенитета стран-участниц объединения и на разработку устойчивых к внешним рискам расчётно-платёжных механизмов, которые могли бы обеспечить нормальное функционирование и развитие торговли между странами БРИКС".

Но что касается экспортно-импортных операций России со странами БРИКС, то по словам Рябкова, доля национальных валют уже достигла 65 процентов. Надо полагать, что эта доля будет в дальнейшем только возрастать.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс доллар
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