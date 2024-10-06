Пора делать по-настоящему для народа. Основные проблемы российских маркетплейсов

4:30 Your browser does not support the audio element. Экономика Рынки Услуги

Не секрет, что маркетплейсы, активно вошедшие на рынок интернет-торговли несколько лет назад и поменявшие все правила и подходы к онлайн продажам, на данном этапе своего развития имеют ряд существенных проблем.

Фото: Freepik by freepik, PDM

А что же сегодня не так с маркетплейсами? На этот и другие вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил эксперт сервиса ЮВИВИГОДА Аик Котов.

"Изначально подобного рода площадки создавались, ну или позиционировались, создателями как инструменты облегчающие взаимодействие продавцов и покупателей. Например, у со-создателя Wildberries теперь уже, видимо, бывшего мужа Татьяны Бакальчук, Владислава Бакальчука была задача сделать сервис, где покупатель мог получить заказ спустившись за ним в одних тапочках. Да это удобно, когда ПВЗ есть практически в каждом доме и по географии покрывают всю территорию России. Идея классная и очень крутая. Однако, что мы имеем на данный момент? В том же Wildberries помимо странного слияния с рекламной компанией Russ в ходе которой Бакальчуки передали 35 процентов компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор". Наблюдается череда скандалов в ПВЗ. Забастовки на складах-терминаналах Wildberries. Один только пожар на крупнейшем складе в Шушарах Санкт-Петербурга чего стоит! Но это даже не главное. Основная проблема с маркетплейсами — это невозможность продавцов зайти на существующие маркеты со своим товаром без крупной денежной суммы на продвижение товара. На наш взгляд это совершенно недопустимо. Ведь каждый продавец (поставщик) должен иметь возможность продавать товары максимально быстро и взаимодействовать с максимально широкой аудиторией. Следующая проблема — это система штрафов из-за малых остатков товаров продавца, неправильную упаковку, неверное указание веса, несвоевременная отгрузка, и т. п. Всё это ведёт к пессимизации карточки товаров, то есть товары опускаются всё ниже в ленте маркетплейса, вплоть до полного их выпадения из поиска. Как отмечают эксперты, заработок маркетплейсов на штрафных санкциях как в сторону продавцов, так и в сторону владельцев ПВЗ составляет чуть ли не основу при формировании их прибылей. Плюсуем сюда заработок на рекламных компаниях по продвижению товаров. И картина вырисовывается весьма мрачная для продавцов".

А какие же есть перспективы?

"Для того, чтобы изначально правильная идея с маркетплейсами не зашла в тупик, группой специалистов разработчиков был реализован принципиально новый продукт на рынке онлайн торговли, а именно маркетплейс нового поколения ЮВИГОДА. Он выкристаллизовался из опыта создания онлайн-сервисов о которых я рассказывал выше. Новый продукт не имеет вышеперечисленных недостатков существующих маркетплейсов. Напротив, у него прозрачная фиксированная, низкая комиссия в 10 процентов на все категории товаров. Помимо этого, там нет штрафных санкций. Продавец не загружен сложной системой наполнения товарами в своём аккаунте. Логистика максимально простая и понятная которая осуществляется основными игроками в данной области например Яндекс. Доставкой. Но разработчики нового сервиса пошли ещё дальше и помимо прочего реализовывают в новом продукте такие полезные функции как планирование отдыха под конкретный бюджет. Есть встроенная функция при помощи которой можно воспользоваться прямо в приложении скидочными картами всех ведущих офлайн магазинов России. Затем реализуется функционал по подбору мастеров и заказе их услуг. Например, купив на маркепплейсе смеситель, вы сразу можете заказать проверенного мастера-сантехника который вам его установит. Или, покупая люстру, тут же за пару кликов находите электрика, чтобы её подключить. Будет реализовано ещё много разных вещей, которые на данный момент не разглашаются специалистами, но удалось понять, что алгоритмы искусственного интеллекта в ЮВИГОДе будут применяться весьма глубоко".

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