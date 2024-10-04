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Олег Артюков

Евросоюз значительно нарастил импорт газа из России

Европа вновь наращивает импорт российского газа
3:46
Экономика

За девять месяцев 2024 года государства Европейского союза импортировали из России 40,14 миллиарда кубометров природного газа. Это на 23,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года (32,484 миллиарда кубометров).

Европа вновь наращивает импорт российского газа
Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

При этом Россия имеет техническую возможность увеличить поставки газа в Евросоюз ещё примерно на 10-19 миллиардов кубометров.

По данным аналитических центров Bruegel и Еntsog, объём трубопроводных поставок природного газа из России в страны ЕС в этот период составил 24,46 миллиарда кубометров, что на 29 процентов больше, чем за девять месяцев прошлого года (18,97 миллиарда кубометров).

В государствах Евросоюза продолжается снижение спроса на газ, отметил главный редактор профильного издания ИнфоТЭК Александр Фролов.

Также в последние недели были обновлены абсолютные антирекорды импорта этого энергоносителя. Однако при этом наблюдается стабильный интерес к поставкам из России — они увеличились относительно прошлогодних объёмов.

Это связано как с более выгодными условиями — с учётом биржевой индексации, — так и с надёжностью поставок, сказал Фролов.

По его мнению, текущая ситуация показывает, что если не возникнет значительных внешних факторов — например, прямого запрета на импорт, — а также если потребление в Евросоюзе начнёт восстанавливаться, то импорт российского газа будет расти до текущих технически возможных уровней.

Этот уровень зависит от возможностей загрузить украинский коридор и от спроса в Турции. При наиболее благоприятной ситуации мы можем предположить его в объёме около 50-59 миллиардов кубометров в год. Иными словами, единственным существенным ограничителем является газотранспортная инфраструктура и падающий спрос в Евросоюзе, сказал эксперт.

За первые три квартала Евросоюз импортировал сжиженный природный газ из США в объёме 38,16 миллиарда кубометров. Существенное снижение объёмов импорта из Соединённых Штатов произошло в период с июля по сентябрь, когда объём поставок составил 9,546 миллиарда кубометров.

Что на 3,2 миллиарда кубометров меньше, чем во втором квартале текущего года, и на 6,3 миллиарда кубометров меньше, чем в первом. И это самый низкий показатель с первого квартала 2022 года.

"Это ожидаемый (более того — многократно предсказанный) процесс. Поставки из США активно шли в период высоких цен. Сейчас европейский рынок вновь стал менее привлекательным, чем рынок АТР", — считает Александр Фролов.

Отметим, что соглашение о транзите российского газа через Украину истекает в конце 2024 года. Ранее в Киеве и Брюсселе заявляли, что не будут вести переговоры о его продлении.

Была идея заменить российский газ азербайджанским, но неизвестно, идут ли какие-либо переговоры на этот счёт. И если идут, то в какой стадии они находятся.

В данном случае речь об официальной информации, а не о материалах прессы. Как раз в прессе-то намёки были, но делать на их основании выводы преждевременно.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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