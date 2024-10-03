The Daily Reckoning: мировую финансовую систему вот-вот поразит денежный шок

В настоящее время внимание мирового сообщества приковано событиям в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.
По мнению финансового эксперта Джеймса Рикардса, на их фоне легко упустить из виду другие важные события, которые могут оказаться ещё более значимыми в долгосрочной перспективе.
Одним из таких событий является предстоящий саммит стран БРИКС, который состоится в конце октября в Казани, отмечает он в материале для издания The Daily Reckoning.
Эксперт считает, что появление новой валюты БРИКС и её потенциальная роль в мировой валютной системе могут стать настоящим денежным шоком для международной финансовой системы. По его мнению, это будет самое значительное событие в международных финансах за последние полвека.
В то время как США и их союзники думают о том, как поступить с замороженными российскими активами, Россия решает более масштабные задачи. Ведётся работа по созданию валюты и платёжной системы, которые будут использоваться в рамках БРИКС.
По мнению Джеймса Рикардса, страны блока уже достигли значительного прогресса в этих начинаниях.
Россия и её партнёры устранили основные препятствия на пути к созданию новой валюты: они согласовали стоимость новой валюты, создали безопасные платёжные каналы и привлекли новых участников. Чем больше стран будут участвовать в этом процессе, тем проще будет использовать новую валюту для оплаты товаров и услуг.
Это будет работать по аналогии с еврозоной, где основной валютой является евро. Россия может продавать нефть Китаю за юани, но она ограничена в том, где может их тратить.
Подобная проблема возникает, и когда Россия продаёт товары Индии за рупии или Ирану за риалы. Продавец ограничен в том, что он может купить за валюту торгового партнёра. Это ограничение исчезает в валютном союзе с 15 или 20 членами, отмечает эксперт The Daily Reckoning.
Однако стоит понимать, что ничего не происходит мгновенно. Евро потребовалось более десяти лет, чтобы запуститься в полную силу. То же самое ждёт и новую валюту БРИКС.
Тем не менее, по мнению Рикардса, на предстоящем саммите в Казани будет объявлено о значительном прогрессе в создании безопасных платёжных каналов и будут приняты новые участники, что приблизит группу к критической массе, необходимой для запуска валютного союза.
"Потребуется ещё несколько лет, чтобы добавить участников, построить инфраструктуру и уладить различные вопросы. Но так или иначе, эта валюта появится", — считает эксперт.
Появление валюты БРИКС не означает конец доллара как широко принятой валюты. Однако в сочетании с ошибочным использованием доллара в качестве средства политического давления это может стать началом его конца, отметил Джеймс Рикардс.
Отметим, сегодня заместитель главы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков заявил, что неприсоединение к санкциям против стран — членов БРИКС является одним из условий вступления в объединение.
"Требуется проводить суверенный курс, необходимо иметь значимую роль в международных и региональных делах, выстраивать со странами БРИКС добрососедские и добрые отношения, не присоединяться к нелегитимным санкциям в отношении членов объединения", — сказал он на пресс-конференции, посвященной подготовке к проведению саммит БРИКС в Казани.
Прокомментировал он и вопрос создания платёжной системы. По его словам, пока рано говорить о создании единой цифровой валюты БРИКС.
"Причина в том, что наши страны имеют существенные различия в подходах к регулированию платежного баланса, национально-финансовых рынков, таргетированию инфляции", — пояснил Сергей Рябков.
Он отметил, что фокус сотрудничества уже определённое время направлен на укрепление автономии и финансового суверенитета стран — участниц объединения и на разработку устойчивых к внешним рискам расчётно-платёжных механизмов, которые могли бы обеспечить нормальное функционирование развития торговли между странами БРИКС. Замглавы МИД РФ сказал, что работа в этом направлении ведётся, уже есть конкретные результаты.
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