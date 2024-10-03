Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

The Daily Reckoning: мировую финансовую систему вот-вот поразит денежный шок

Валюта БРИКС станет полезным шоком для мировой финансовой системы
4:30
Экономика

В настоящее время внимание мирового сообщества приковано событиям в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

Валюта БРИКС станет полезным шоком для мировой финансовой системы
Фото: freepik.com by pikisuperstar is licensed under Free More info

По мнению финансового эксперта Джеймса Рикардса, на их фоне легко упустить из виду другие важные события, которые могут оказаться ещё более значимыми в долгосрочной перспективе.

Одним из таких событий является предстоящий саммит стран БРИКС, который состоится в конце октября в Казани, отмечает он в материале для издания The Daily Reckoning.

Эксперт считает, что появление новой валюты БРИКС и её потенциальная роль в мировой валютной системе могут стать настоящим денежным шоком для международной финансовой системы. По его мнению, это будет самое значительное событие в международных финансах за последние полвека.

В то время как США и их союзники думают о том, как поступить с замороженными российскими активами, Россия решает более масштабные задачи. Ведётся работа по созданию валюты и платёжной системы, которые будут использоваться в рамках БРИКС.

По мнению Джеймса Рикардса, страны блока уже достигли значительного прогресса в этих начинаниях.

Россия и её партнёры устранили основные препятствия на пути к созданию новой валюты: они согласовали стоимость новой валюты, создали безопасные платёжные каналы и привлекли новых участников. Чем больше стран будут участвовать в этом процессе, тем проще будет использовать новую валюту для оплаты товаров и услуг.

Это будет работать по аналогии с еврозоной, где основной валютой является евро. Россия может продавать нефть Китаю за юани, но она ограничена в том, где может их тратить.

Подобная проблема возникает, и когда Россия продаёт товары Индии за рупии или Ирану за риалы. Продавец ограничен в том, что он может купить за валюту торгового партнёра. Это ограничение исчезает в валютном союзе с 15 или 20 членами, отмечает эксперт The Daily Reckoning.

Однако стоит понимать, что ничего не происходит мгновенно. Евро потребовалось более десяти лет, чтобы запуститься в полную силу. То же самое ждёт и новую валюту БРИКС.

Тем не менее, по мнению Рикардса, на предстоящем саммите в Казани будет объявлено о значительном прогрессе в создании безопасных платёжных каналов и будут приняты новые участники, что приблизит группу к критической массе, необходимой для запуска валютного союза.

"Потребуется ещё несколько лет, чтобы добавить участников, построить инфраструктуру и уладить различные вопросы. Но так или иначе, эта валюта появится", — считает эксперт.

Появление валюты БРИКС не означает конец доллара как широко принятой валюты. Однако в сочетании с ошибочным использованием доллара в качестве средства политического давления это может стать началом его конца, отметил Джеймс Рикардс.

Отметим, сегодня заместитель главы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков заявил, что неприсоединение к санкциям против стран — членов БРИКС является одним из условий вступления в объединение.

"Требуется проводить суверенный курс, необходимо иметь значимую роль в международных и региональных делах, выстраивать со странами БРИКС добрососедские и добрые отношения, не присоединяться к нелегитимным санкциям в отношении членов объединения", — сказал он на пресс-конференции, посвященной подготовке к проведению саммит БРИКС в Казани.

Прокомментировал он и вопрос создания платёжной системы. По его словам, пока рано говорить о создании единой цифровой валюты БРИКС.

"Причина в том, что наши страны имеют существенные различия в подходах к регулированию платежного баланса, национально-финансовых рынков, таргетированию инфляции", — пояснил Сергей Рябков.

Он отметил, что фокус сотрудничества уже определённое время направлен на укрепление автономии и финансового суверенитета стран — участниц объединения и на разработку устойчивых к внешним рискам расчётно-платёжных механизмов, которые могли бы обеспечить нормальное функционирование развития торговли между странами БРИКС. Замглавы МИД РФ сказал, что работа в этом направлении ведётся, уже есть конкретные результаты.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс
Обсудить
Новости Все >
Врач рассказал о необычных сочетаниях кофе
РСТ назвал Дагестан одним из лидеров по бронированию отелей в октябре
Найден ключ к разгадке саморазмножения нуклеиновых кислот в ранней биосфере
Трагедия на чемпионате мира: стало известно, почему погибла велогонщица Фуррер
Легко и без забот: как вырастить огурцы без почвы в домашних условиях
Экстремальные виды спорта: почему люди выбирают опасные развлечения? 
Британский мальчик вернулся к жизни: чудесное выздоровление после отключения от аппаратов
Актёр Виктор Логинов заявил, что Гена Букин мог пойти на СВО
Такого не было с 2017 года: на Солнце произошла мощная вспышка
В России растёт число людей с близорукостью после лазерной коррекции зрения
Сейчас читают
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Еда и рецепты
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Какие продукты полезны для кошек: советы по натуральному питанию
Домашние животные
Какие продукты полезны для кошек: советы по натуральному питанию Аудио 
Ароматный и крупный чеснок гарантирован: что нужно добавить в грунт перед осенней посадкой
Советы
Ароматный и крупный чеснок гарантирован: что нужно добавить в грунт перед осенней посадкой Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Актёр Виктор Логинов заявил, что Гена Букин мог пойти на СВО
Такого не было с 2017 года: на Солнце произошла мощная вспышка
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
В России растёт число людей с близорукостью после лазерной коррекции зрения
В лесах Ленинградской области разложат вакцины против бешенства
Влияние колбасы на организм: факты и рекомендации диетолога
Билеты по паспортам: как Большой театр борется со спекуляцией
Министр спорта Татарстана прокомментировал размер гранта, заявленный Загитовой
В московском зоопарке появились прямые трансляции жизни животных
В России хотят ввести круглогодичные льготы на железнодорожные билеты для подростков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.