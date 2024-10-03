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Олег Артюков

Газ у Европы есть, но хватит его только на треть года

Евросоюзу хватит накопленного в хранилищах газа на треть года
3:31
Экономика

На конец сентября 2023 года газохранилища Европейского союза были заполнены в среднем на 94 процента. Однако закачанный в хранилища газ составляет менее 30 процентов годового потребления государств сообщества.

Евросоюзу хватит накопленного в хранилищах газа на треть года
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, CC BY 3.0

Такие данные приводит РИА "Новости" на основе информации из европейской системы хранения газа.

На 30 сентября уровень заполненности газохранилищ в ЕС составил 94,37 процента. Это немного меньше, чем в прошлом году (95,65 процентов) и рекордном 2021 году (96,68 процентов). Большинство стран ЕС заполнили свои газохранилища более чем на 90 процентов. Исключениями стали Дания (64,7 процента) и Латвия (77,2 процента).

Такая ситуация с заполненностью газохранилищ связана с уменьшением потребления газа. С начала 2022 года потребление газа снижается. В июне и июле этого года оно находилось вблизи минимальных значений за многие годы.

Одной из причин снижения спроса на газ является сокращение промышленного производства. Оно стабильно падает с конца зимы 2023 года. Единственным месяцем, когда был зафиксирован небольшой рост в годовом выражении, стал декабрь прошлого года.

Несмотря на снижение потребления, закачанного в хранилища газа и находящегося в резервуарах СПГ хватит только на 29 процентов годового потребления. При этом Австрия (103,5 процентов от годового потребления) и Латвия (207 процентов) полностью обеспечены газом.

Венгрия на конец сентября закачала достаточно газа для обеспечения 60 процентов годового потребления, Словакия — 59 процентов, Чехия — 50 процентов. В газохранилищах Нидерландов достаточно топлива для покрытия 43,5 процентов годового потребления, Дании — 34 процента, Румынии — 31 процент.

Примерно четверть годового потребления покрывает газ в хранилищах и резервуарах Франции, Германии и Италии. Чуть меньше пятой части — Польша, Болгария и Хорватия. Около 13 процентов — Испания.

Португалия обеспечена газом всего на девять процентов от годового потребления, Бельгия — на шесть процентов. У Литвы газа хватит на покрытие четырёх процентов годовых потребностей, у Греции и Швеции — одному проценту. У Финляндии в резервуарах сейчас достаточно СПГ для обеспечения только 0,5 процента годового спроса.

Кипр, Эстония, Финляндия, Греция, Ирландия, Литва, Люксембург, Мальта и Словения не имеют собственных газохранилищ. При этом газ не потребляет только Кипр.

Согласно правилам ЕС, эти страны должны хранить 15 процентов своего годового внутреннего потребления газа в запасах, расположенных в других государствах Евросоюза.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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