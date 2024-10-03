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Олег Артюков

На Западе надеются, что Саудовская Аравия обрушит доходы России от экспорта нефти

Запад рассчитывает, что Саудовская Аравия сократит нефтяные доходы России
2:35
Экономика

В случае, если Саудовская Аравия осуществит планы по увеличению добычи нефти, это может привести к дефициту средств в российской экономике, говорится в материале издания Politico.

Запад рассчитывает, что Саудовская Аравия сократит нефтяные доходы России
Фото: Flickr by Maarten Heerlien, CC BY 2.0

Якобы Эр-Рияд всё больше разочаровывается в неспособности других стран-экспортёров нефти скоординировать свои действия для сокращения поставок и повышения цен на нефть до ста долларов за баррель. В настоящее время цена составляет около 75 долларов.

Нефтетрейдеры считают, что Саудовская Аравия может предпринять ответные меры и увеличить добычу нефти, чтобы захватить долю рынка и получить прибыль, даже несмотря на снижение цен.

Это, как следует из материала, может привести к падению цен на нефть и стать неблагоприятным прогнозом для президента России Владимира Путина.

Нефть и газ были основным источником доходов российского бюджета на протяжении последнего десятилетия, составляя до половины его объёма, уверяет Politico.

Это далеко не первый материал в западной прессе о якобы нарастающих разногласиях между Саудовской Аравией и другими нефтедобывающими государствами.

В частности, организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) опубликовала опровержение материала издания The Wall Street Journal, в котором сообщалось о том, что на телеконференции ОПЕК+ руководитель министерства энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман якобы угрожал падением цен на нефть до 50 долларов из-за невыполнения квот по сокращению добычи.

ОПЕК назвала эту статью "совершенно неточной" и заявила, что в последнее время не проводилось никаких телеконференций, а приписываемые принцу заявления являются "полностью сфабрикованными".

Материал The Wall Street Journal был опубликован всего за несколько часов до начала встречи мониторингового комитета ОПЕК+.

Очевидно, что на Западе хотели бы прекращения действия соглашения о координации соглашения по сокращению добычи нефти с целью поддержания баланса цен.

Особенно это важно для Соединённых Штатов — в случае серьёзного снижения цен на нефть это может стать определённым подспорьем для нынешней администрации на президентских выборах в декабре.

Так что к информации о неких "планах" и "разногласиях" следует относится очень сдержанно. Тем более, если сообщает об этом американская или европейская пресса.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы саудовская аравия
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