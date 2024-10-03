Ровно 56 лет назад — 3 октября 1968 года состоялся первый полёт пассажирского самолёта Ту-154.
Создание этого "хозяина советского неба" началось в 60-е годы прошлого столетия, а руководил разработкой легендарный Андрей Туполев. За период с 1970 по 2013 гг. было создано 1 026 бортов, которые с удовольствием покупали в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Это сделало модель Ту-154 самым массовым пассажирским самолётом Советского Союза, а потом и России.
Ту-154 — это советский трёхмоторный пассажирский самолёт, разработанный ОКБ Туполева и эксплуатировавшийся в гражданской и военной авиации СССР и России с 1970-х годов. Он создан для замены устаревающих Ту-104 и Ил-18 и стал одним из самых массово производимых советских самолётов.
Ту-154 широко использовался в гражданской авиации СССР и стран Восточного блока, а также в ряде стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Самолёт был очень надёжным и подходил для работы в сложных климатических условиях. Модификации Ту-154 (Ту-154М, Ту-154Б) позволили увеличить его эффективность и дальность. Однако к началу 2000-х годов эксплуатация Ту-154 была постепенно прекращена в связи с устареванием конструкции, высокими эксплуатационными расходами и введением новых стандартов шума и экологичности.
За свою историю самолёты Ту-154 перевезли 1,5 миллиарда пассажиров. Последний рейс самолёт выполнил 28 октября 2020 года, уступив своё место самолётам из США и Франции. Очень надеюсь, что это временно.
Ту-154 был и остается одним из самых узнаваемых и массовых советских и российских пассажирских самолётов. Разработанный в ОКБ Туполева, он долгие годы служил основным средством воздушного транспорта на средних и дальних авиалиниях. Кстати, самолёт использовался как для регулярных пассажирских перевозок, так и для специальных целей (например, для подготовки космонавтов).
Знаменитые "тушки" ещё работают и в составе Министерства обороны РФ, НОАК Китая, а также используются в Северной Корее. На место знаменитого предка скоро придёт МС-21, который вобрал в себя самые современные разработки России.
Кстати, проект Ту-154ЛЛ участвовал в создании бортовой электроники для космического корабля "Буран". А были ещё и "летающие лаборатории" Ту-155 и Ту-156, летавшие не на авиационном керосине, а на жидком газе — сперва на водороде, а затем на метане. Однако наступили тяжёлые 1990-е годы и идея была заброшена.
Ту́полев — российская компания по производству авиационной техники, основанная как конструкторское бюро 22 октября 1922 года авиаконструктором Андреем Туполевым в СССР. Является дочерней компанией Объединённой авиастроительной корпорации.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.