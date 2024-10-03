Самолёт Ту-154. Легенда и красота советской и российской авиации

4:25 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Ровно 56 лет назад — 3 октября 1968 года состоялся первый полёт пассажирского самолёта Ту-154.

Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

Создание этого "хозяина советского неба" началось в 60-е годы прошлого столетия, а руководил разработкой легендарный Андрей Туполев. За период с 1970 по 2013 гг. было создано 1 026 бортов, которые с удовольствием покупали в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Это сделало модель Ту-154 самым массовым пассажирским самолётом Советского Союза, а потом и России.

О чём речь

Ту-154 — это советский трёхмоторный пассажирский самолёт, разработанный ОКБ Туполева и эксплуатировавшийся в гражданской и военной авиации СССР и России с 1970-х годов. Он создан для замены устаревающих Ту-104 и Ил-18 и стал одним из самых массово производимых советских самолётов.

Основные характеристики

Первый полёт: 4 октября 1968 года.

Начало эксплуатации: 1972 год.

Экипаж: 3 человека.

Пассажировместимость: до 180 пассажиров.

Двигатели: 3 турбореактивных (изначально НК-8-2, позже Д-30КУ-154).

Максимальная дальность полёта: 5 000 — 6 500 км (в зависимости от модификации и загрузки).

Крейсерская скорость: около 850-900 км/ч.

Максимальная взлетная масса: до 100 тонн.

История и эксплуатация

Ту-154 широко использовался в гражданской авиации СССР и стран Восточного блока, а также в ряде стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Самолёт был очень надёжным и подходил для работы в сложных климатических условиях. Модификации Ту-154 (Ту-154М, Ту-154Б) позволили увеличить его эффективность и дальность. Однако к началу 2000-х годов эксплуатация Ту-154 была постепенно прекращена в связи с устареванием конструкции, высокими эксплуатационными расходами и введением новых стандартов шума и экологичности.

Почему Ту-154 был так популярен?

Надёжность: самолёт зарекомендовал себя как надёжное воздушное судно. Комфорт: салон Ту-154 был достаточно просторным и комфортным для пассажиров. Универсальность: мог использоваться как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.

За свою историю самолёты Ту-154 перевезли 1,5 миллиарда пассажиров. Последний рейс самолёт выполнил 28 октября 2020 года, уступив своё место самолётам из США и Франции. Очень надеюсь, что это временно.

Вывод

Ту-154 был и остается одним из самых узнаваемых и массовых советских и российских пассажирских самолётов. Разработанный в ОКБ Туполева, он долгие годы служил основным средством воздушного транспорта на средних и дальних авиалиниях. Кстати, самолёт использовался как для регулярных пассажирских перевозок, так и для специальных целей (например, для подготовки космонавтов).

Знаменитые "тушки" ещё работают и в составе Министерства обороны РФ, НОАК Китая, а также используются в Северной Корее. На место знаменитого предка скоро придёт МС-21, который вобрал в себя самые современные разработки России.

Кстати, проект Ту-154ЛЛ участвовал в создании бортовой электроники для космического корабля "Буран". А были ещё и "летающие лаборатории" Ту-155 и Ту-156, летавшие не на авиационном керосине, а на жидком газе — сперва на водороде, а затем на метане. Однако наступили тяжёлые 1990-е годы и идея была заброшена.

Уточнения

Ту́полев — российская компания по производству авиационной техники, основанная как конструкторское бюро 22 октября 1922 года авиаконструктором Андреем Туполевым в СССР. Является дочерней компанией Объединённой авиастроительной корпорации.



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Ту-154 - хозяин советского неба